  Штутгарт – Бавария. Суперкубок Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Суперкубок Германии
Штутгарт
16.08.2025 21:30 - : -
Бавария
Германия
16 августа 2025
Смотрите видеотрансляцию матча за Суперкубок Германии 16 августа в 21:30 по Киеву

16 августа состоится матч за Суперкубок Германии между командами Штутгарт и Бавария.

Поединок пройдет на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В сезоне 2024/25 Бавария выиграла трофей Бундеслиги, а Штутгарт завоевал национальный Кубок.

Для обоих коллективов это будет первый матч в новой кампании. 22 августа мюнхенцы проведут противостояния первого тура чемпионата против РБ Лейпциг, а швабы через день встретятся с Унионом Берлин.

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports+.

