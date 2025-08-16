Штутгарт – Бавария. Суперкубок Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча за Суперкубок Германии 16 августа в 21:30 по Киеву
16 августа состоится матч за Суперкубок Германии между командами Штутгарт и Бавария.
Поединок пройдет на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В сезоне 2024/25 Бавария выиграла трофей Бундеслиги, а Штутгарт завоевал национальный Кубок.
Для обоих коллективов это будет первый матч в новой кампании. 22 августа мюнхенцы проведут противостояния первого тура чемпионата против РБ Лейпциг, а швабы через день встретятся с Унионом Берлин.
Штутгарт – Бавария. Суперкубок Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports+.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Родриго и Джанлуиджи Доннарумма могут присоединиться к горожанам
Анна Сидорчук опубликовала очень милый контент на своей странице