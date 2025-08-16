16 августа состоится матч за Суперкубок Германии между командами Штутгарт и Бавария.

Поединок пройдет на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.

В сезоне 2024/25 Бавария выиграла трофей Бундеслиги, а Штутгарт завоевал национальный Кубок.

Для обоих коллективов это будет первый матч в новой кампании. 22 августа мюнхенцы проведут противостояния первого тура чемпионата против РБ Лейпциг, а швабы через день встретятся с Унионом Берлин.

Штутгарт – Бавария. Суперкубок Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports+.