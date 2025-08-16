Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Штутгарт – Бавария. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Германии
Суперкубок Германии
Штутгарт
16.08.2025 21:30 - : -
Бавария
Германия
16 августа 2025, 07:36 |
Штутгарт – Бавария. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Германии

Поединок состоится 16 августа в 21:30 по Киеву

Штутгарт – Бавария. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Германии
Суперкубок Германии

16 августа на МХП-Арене пройдет матч Суперкубка Германии, в котором Штутгарт встретится с Баварией. Поединок начнется в 22:30 по европейскому времени.

Штутгарт

Команда играет с 2023-го года под руководством Себастьяна Хенесса. У того до этого был только противоречивый отрезок работы в Хоффенхайме, а до этого племянник Ули Хенесса начинал... в дубле Баварии! И этот отрезок карьеры получается удачным: начал с того, что не допустил вылета, а потом сразу вывел в Лигу чемпионов - со второго места. Там, правда, проявить себя не получилось, да и в Бундеслиге просели, откатившись на девятое место. Зато выиграл кубок, что стало первым трофеем с чемпионства-2007.

Летом ушло несколько игроков - прежде всего, неплохо заработали на Энцо Мийо. Но вырученные деньги позволили сделать несколько подписаний, и тот же Ассиньон, что стоил 12 миллионов, вполне может официально дебютировать именно в поединке против гранда.

Бавария

Клуб в 2024-м году закончил в Бундеслиге ниже своего нынешнего соперника, на третьем месте. Более того, тот сезон вообще не принес ни единого трофея. Исправить ситуацию довольно неожиданно позвали малоопытного Венсана Компани. И бельгиец достаточно уверенно вернул серебряную салатницу в Мюнхен. Предыдущего обладателя титула, Байер, опередили на тринадцать очков. Правда, ему же уступали еще осенью в кубке, да и в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира немцы не впечатлили.

Сейчас продолжается обновление состава. Комана отправили на Ближний Восток уже на этой неделе. И нельзя не вспомнить прощания с Мюллером. Впрочем, с учетом прихода Та, Бисхофа и Луиса Диаса позволяет говорить, что команда стала сильнее. Любопытно, что как раз перспективного Вольтемаде из Штутгарта не смогли приобрести, хотя в свете тяжелой травмы Мусиалы он бы точно пригодился.

Статистика личных встреч

Четыре из пяти последних матчей заканчивались победами мюнхенского гранда. Но в мае позапрошлого года он на этом же стадионе проигрывал.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что Кейн возьмет еще один трофей. Согласимся: чемпион выиграет в основное время (коэффициент - 1,62).

