Алькарас разобрал Зверева и пробился в финал Мастерса в Цинциннати

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Карлос Алькарас (Испания) вышел в полуфинал хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати, США.

В полуфинале испанец в двух сетах переиграл третьего сеяного Александра Зверева из Германии за 1 час и 38 минут.

ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/2 финала

Александр Зверев (Германия) [3] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 4:6, 3:6

Алькарас провел 12-е очное противостояние против Зверева. Карлос добыл шестую победу.

В финале Цинциннати Карлитос поборется против итальянца Янника Синнера. Помимо Зверева, Алькарас на этих кортах также прошел Дамира Джумхура, Хамада Меджедовича, Луку Нарди и Андрея Рублева.

Алькарас вышел в девятый финал на Мастерсах в карьере и в 29-й на уровне ATP.

Карлос во второй раз сыграет в решающем поединке Цинциннати и постарается завоевать первый трофей. В 2023 году испанец уступил Новаку Джоковичу в титульном матче.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine