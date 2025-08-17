Алькарас разобрал Зверева и пробился в финал Мастерса в Цинциннати
Карлос в двух сетах обыграл Александра в полуфинале турнира ATP 1000 в США
Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Карлос Алькарас (Испания) вышел в полуфинал хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати, США.
В полуфинале испанец в двух сетах переиграл третьего сеяного Александра Зверева из Германии за 1 час и 38 минут.
ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/2 финала
Александр Зверев (Германия) [3] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 4:6, 3:6
Алькарас провел 12-е очное противостояние против Зверева. Карлос добыл шестую победу.
В финале Цинциннати Карлитос поборется против итальянца Янника Синнера. Помимо Зверева, Алькарас на этих кортах также прошел Дамира Джумхура, Хамада Меджедовича, Луку Нарди и Андрея Рублева.
Алькарас вышел в девятый финал на Мастерсах в карьере и в 29-й на уровне ATP.
Карлос во второй раз сыграет в решающем поединке Цинциннати и постарается завоевать первый трофей. В 2023 году испанец уступил Новаку Джоковичу в титульном матче.
