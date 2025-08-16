Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Синнер одолел 136-ю ракетку и стал первым финалистом Мастерса в Цинциннати
16 августа 2025, 23:39
Синнер одолел 136-ю ракетку и стал первым финалистом Мастерса в Цинциннати

Янник в двух сетах обыграл Теренса Атмана и продолжает защиту прошлогоднего трофея

Синнер одолел 136-ю ракетку и стал первым финалистом Мастерса в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер вышел в финал хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати, США.

В полуфинале итальянец в двух сетах переиграл 136-ю ракетку мира Теренса Атмана (Франция) за 1 час и 27 минут.

ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/2 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Теренс Атман (Франция) [Q] – 7:6 (7:4), 6:2

Синнер провел первое очное противостояние против Атмана. 16 августа Янник отпраздновал 24-летие.

В финале Цинциннати Янник поборется с победителем поединка Александр Зверев – Карлос Алькарас.

Янник продолжает защиту прошлогоднего трофея в Цинциннати. На этих кортах в 2025 году он также уже прошел Даниэля-Элахи Галана, Габриэля Диалло, Адриана Маннарино и Феликса Оже-Альяссима.

Синнер добыл 200-ю победу на харде (при 49 поражениях), в частности 26-ю подряд. Янник вышел в 28-й финал в карьере и восьмой на Мастерсах.

