Синнер одолел 136-ю ракетку и стал первым финалистом Мастерса в Цинциннати
Янник в двух сетах обыграл Теренса Атмана и продолжает защиту прошлогоднего трофея
Лидер мирового рейтинга Янник Синнер вышел в финал хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати, США.
В полуфинале итальянец в двух сетах переиграл 136-ю ракетку мира Теренса Атмана (Франция) за 1 час и 27 минут.
ATP 1000 Цинциннати. Хард, 1/2 финала
Янник Синнер (Италия) [1] – Теренс Атман (Франция) [Q] – 7:6 (7:4), 6:2
Синнер провел первое очное противостояние против Атмана. 16 августа Янник отпраздновал 24-летие.
В финале Цинциннати Янник поборется с победителем поединка Александр Зверев – Карлос Алькарас.
Янник продолжает защиту прошлогоднего трофея в Цинциннати. На этих кортах в 2025 году он также уже прошел Даниэля-Элахи Галана, Габриэля Диалло, Адриана Маннарино и Феликса Оже-Альяссима.
Синнер добыл 200-ю победу на харде (при 49 поражениях), в частности 26-ю подряд. Янник вышел в 28-й финал в карьере и восьмой на Мастерсах.
