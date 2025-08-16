Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
16 августа 2025, 23:01
Александр Зверев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира ATP 1000 в Цинциннати

Александр Зверев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В ночь на 17 августа вторая ракетка мира Карлос Алькарас продолжит выступления на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати, США.

В полуфинале испанец сыграет против представителя Германии Александра Зверева (ATP 3). Встреча начнется ориентировочно в 01:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет 12-я встреча соперников. Счет 6:5 в пользу Зверева.

Победитель противостояния в финале Мастерса поборется либо против Янника Синнера, либо против Теренса Атмана.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев смотреть онлайн ATP Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
