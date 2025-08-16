Александр Зверев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В ночь на 17 августа вторая ракетка мира Карлос Алькарас продолжит выступления на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати, США.
В полуфинале испанец сыграет против представителя Германии Александра Зверева (ATP 3). Встреча начнется ориентировочно в 01:00 по Киеву.
Это будет 12-я встреча соперников. Счет 6:5 в пользу Зверева.
Победитель противостояния в финале Мастерса поборется либо против Янника Синнера, либо против Теренса Атмана.
