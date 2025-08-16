Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Старт сезона АПЛ. Тоттенхэм забил 3 гола, победа новичка
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
16.08.2025 17:00 – FT 3 : 0
Бёрнли
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 августа 2025, 19:20 | Обновлено 16 августа 2025, 19:49
306
1

Старт сезона АПЛ. Тоттенхэм забил 3 гола, победа новичка

Ришарлисон начал сезон с дубля

16 августа 2025, 19:20 | Обновлено 16 августа 2025, 19:49
306
1
Старт сезона АПЛ. Тоттенхэм забил 3 гола, победа новичка
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу продолжается первый тур нового сезона чемпионата Англии.

Тоттенхэм, который на днях драматично упустил возможность завоевать Суперкубок УЕФА, открыл чемпионат уверенной победой над Бернли со счетом 3:0.

Дубль оформил Ришарлисон, которому особенно красиво удался один из голов.

Новичок Сандерленд разобрался с Вест Хэмом, а Брайтон сыграл вничью с Фулхэмом.

Чемпионат Англии. 1-й тур

Тоттенхэм – Бернли 3:0
Голы: Ришарлисон, 10, 60, Джонсон, 66

Сандерленд – Вест Хэм 3:0
Голы: Майенда, 61, Баллард, 73, Исидор, 90+2

Брайтон – Фулхэм 1:1
Голы: О'Райли, 55 (с пен) – Муньос, 90+7

По теме:
ВИДЕО. Как Ришарлисон положил бисиклету на старте сезона АПЛ за Тоттенхэм
Лидер Ливерпуля обошел Анри по количеству голов в АПЛ без пенальти
Игрок Астон Виллы получил уже третье удаление в АПЛ
Тоттенхэм Сандерленд Брайтон Фулхэм Бернли Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Бокс | 16 августа 2025, 07:42 0
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»

Максим – об украинском боксере

10 матчей без поражений. Колос сыграл вничью с Карпатами
Футбол | 16 августа 2025, 17:57 5
10 матчей без поражений. Колос сыграл вничью с Карпатами
10 матчей без поражений. Колос сыграл вничью с Карпатами

«Колоски» вдесятером выстояли против «львов», продлив беспроигрышную серию до 10 поединков подряд

Без очков и побед в сезоне. Металлист провел матч Первой лиги
Футбол | 16.08.2025, 17:40
Без очков и побед в сезоне. Металлист провел матч Первой лиги
Без очков и побед в сезоне. Металлист провел матч Первой лиги
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Футбол | 16.08.2025, 07:20
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Сумасшествие. Реал бесплатно может подписать одного из лучших вратарей мира
Футбол | 15.08.2025, 21:03
Сумасшествие. Реал бесплатно может подписать одного из лучших вратарей мира
Сумасшествие. Реал бесплатно может подписать одного из лучших вратарей мира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Схоже Вест Хем з кризи так і не вийшов
Ответить
0
Популярные новости
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
16.08.2025, 09:23 11
Футбол
Ризнык пояснил, почему Шахтер вылетел из Лиги Европы от Панатинаикоса
Ризнык пояснил, почему Шахтер вылетел из Лиги Европы от Панатинаикоса
15.08.2025, 04:12 2
Футбол
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
15.08.2025, 04:36 1
Бокс
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 365
Футбол
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 2
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
14.08.2025, 22:59 29
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
15.08.2025, 06:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем