Старт сезона АПЛ. Тоттенхэм забил 3 гола, победа новичка

В субботу продолжается первый тур нового сезона чемпионата Англии.

Тоттенхэм, который на днях драматично упустил возможность завоевать Суперкубок УЕФА, открыл чемпионат уверенной победой над Бернли со счетом 3:0.

Дубль оформил Ришарлисон, которому особенно красиво удался один из голов.

Новичок Сандерленд разобрался с Вест Хэмом, а Брайтон сыграл вничью с Фулхэмом.

Чемпионат Англии. 1-й тур

Тоттенхэм – Бернли 3:0

Голы: Ришарлисон, 10, 60, Джонсон, 66

Сандерленд – Вест Хэм 3:0

Голы: Майенда, 61, Баллард, 73, Исидор, 90+2

Брайтон – Фулхэм 1:1

Голы: О'Райли, 55 (с пен) – Муньос, 90+7