Старт сезона АПЛ. Тоттенхэм забил 3 гола, победа новичка
Ришарлисон начал сезон с дубля
В субботу продолжается первый тур нового сезона чемпионата Англии.
Тоттенхэм, который на днях драматично упустил возможность завоевать Суперкубок УЕФА, открыл чемпионат уверенной победой над Бернли со счетом 3:0.
Дубль оформил Ришарлисон, которому особенно красиво удался один из голов.
Новичок Сандерленд разобрался с Вест Хэмом, а Брайтон сыграл вничью с Фулхэмом.
Чемпионат Англии. 1-й тур
Тоттенхэм – Бернли 3:0
Голы: Ришарлисон, 10, 60, Джонсон, 66
Сандерленд – Вест Хэм 3:0
Голы: Майенда, 61, Баллард, 73, Исидор, 90+2
Брайтон – Фулхэм 1:1
Голы: О'Райли, 55 (с пен) – Муньос, 90+7
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Максим – об украинском боксере
«Колоски» вдесятером выстояли против «львов», продлив беспроигрышную серию до 10 поединков подряд