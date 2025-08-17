16 августа состоялся матч первого тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Тоттенхэм и Бернли.

Поединок прошел на стадионе в Лондоне. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу шпор.

Дубль в этой встрече оформил 28-летний бразилец Ришарлисон, а второй мяч он забил бисиклетой.

АПЛ 2025/26. 1-й тур, 16 августа

Тоттенхэм – Бернли – 3:0

Голы: Ришарлисон, 10, 60, Джонс, 66

Видеообзор матча