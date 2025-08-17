Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тоттенхэм – Бернли – 3:0. Дубль и бисиклета Ришарлисона. Видео голов, обзор
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
16.08.2025 17:00 – FT 3 : 0
Бёрнли
Англия
17 августа 2025, 01:27
Тоттенхэм – Бернли – 3:0. Дубль и бисиклета Ришарлисона. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча первого тура АПЛ 2025/26

Тоттенхэм – Бернли – 3:0. Дубль и бисиклета Ришарлисона. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

16 августа состоялся матч первого тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Тоттенхэм и Бернли.

Поединок прошел на стадионе в Лондоне. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу шпор.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Дубль в этой встрече оформил 28-летний бразилец Ришарлисон, а второй мяч он забил бисиклетой.

АПЛ 2025/26. 1-й тур, 16 августа

Тоттенхэм – Бернли – 3:0

Голы: Ришарлисон, 10, 60, Джонс, 66

Видеообзор матча

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
