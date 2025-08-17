Англия17 августа 2025, 01:27 |
26
0
Тоттенхэм – Бернли – 3:0. Дубль и бисиклета Ришарлисона. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча первого тура АПЛ 2025/26
16 августа состоялся матч первого тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Тоттенхэм и Бернли.
Поединок прошел на стадионе в Лондоне. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу шпор.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Дубль в этой встрече оформил 28-летний бразилец Ришарлисон, а второй мяч он забил бисиклетой.
АПЛ 2025/26. 1-й тур, 16 августа
Тоттенхэм – Бернли – 3:0
Голы: Ришарлисон, 10, 60, Джонс, 66
Видеообзор матча
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
