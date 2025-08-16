Англия16 августа 2025, 11:41 |
4
0
Тоттенхэм – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 августа в 17:00 матч чемпионата Англии
16 августа 2025, 11:41 |
4
0
В субботу, 16 августа, состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Бернли».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Тоттенхэм – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм – БернлиСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 15 августа 2025, 18:05 13
Катерина Табашник заняла 6-е место в прыжках в высоту на этапе в Силезии
Футбол | 16 августа 2025, 09:42 1
Владислав Велетень остается в клубе из Киевской области
Футбол | 15.08.2025, 17:55
Футбол | 15.08.2025, 11:39
MMA | 16.08.2025, 09:31
Комментарии 0
Популярные новости
15.08.2025, 07:17 18
14.08.2025, 22:59 29
14.08.2025, 23:12 2
15.08.2025, 03:05 1
15.08.2025, 01:16
15.08.2025, 08:24 5
15.08.2025, 06:21
14.08.2025, 23:55 361