В субботу, 16 августа, состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Бернли».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Тоттенхэм – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция