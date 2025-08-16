Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тоттенхэм – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
16.08.2025 17:00 - : -
Бёрнли
Англия
16 августа 2025, 11:41 |
4
0

Тоттенхэм – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 августа в 17:00 матч чемпионата Англии

16 августа 2025, 11:41 |
4
0
Тоттенхэм – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 16 августа, состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Бернли».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Тоттенхэм – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Тоттенхэм – Бернли
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
Мини-Месси из Лондона вернулся в Англию и готов к дебюту в Премьер-лиге
Арне СЛОТ: «Последние 6–7 минут от Ливерпуля – вау! Это было впечатляюще»
Английский клуб Ливерпуль выступил с заявлением, осуждающим расизм
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Тоттенхэм Бернли
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
