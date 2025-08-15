Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
16.08.2025 17:00 - : -
Бёрнли
Англия
15 августа 2025, 16:20 | Обновлено 15 августа 2025, 16:49
Тоттенхэм – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 16 августа в 17:00 по Киеву

Тоттенхэм – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм Хотспур

В субботу, 16 августа состоится поединок 1-го тура чемпионата Англии между «Тоттенгэмом» и «Бернли». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Тоттенхэм

Сказать, что прошлый сезон команды в АПЛ был провальным, не сказать ничего. Коллектив завоевал 38 очков и занял 17-е место, оторвавшись от вылета на 13 зачетных пунктов. Тем не менее, «шпоры» будут играть в следующем сезоне Лиги чемпионов благодаря победе в ЛЕ, где они минимально одолели «МЮ» в финальном поединке. Из Кубка Англии лондонская команда вылетела на стадии 1/16 после поражения против «Астон Виллы».

Летом у «Тоттенгема» сменился главный тренер, Томас Франк (ранее возглавлявший «Брентфорд») заменил на этом посту уволенного Анже Постекоглу. Новый сезон «шпоры» начали с поражения против «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА – в основное время команды сыграли вничью 2:2, однако в серии пенальти парижане оказались точнее.

Бернли

В прошлом сезоне Чемпионшипа коллектив завоевал 100 очков за 46 игр, но все равно не стал чемпионом, ведь у «Лидса» была лучшая разница забитых/пропущенных голов. Однако это все равно не помешало команде получить прямую путевку на повышение в Английскую Премьер-лигу благодаря 2-й строчке. Из кубка «Бернли» вылетели на стадии 1/8 финала из-за поражения 3:0 против «Престона».

Летом команда потеряла свой главный актив – Джеймс Траффорд перешел в Манчестер Сити. Тем не менее, «бордовые» качественно усилили состав и готовы к борьбе за сохранение прописки.

Личные встречи

В 2023-24 годах команды провели между собой 3 официальных матча. В каждом из них одержал победу «Тоттенхэм» с общим счетом 8:3. Последний раз «Бернли» побеждали в этом противостоянии еще в 2022 году в рамках 13-го тура АПЛ.

Интересные факты

  • «Бернли» пропустили всего 16 голов в 46 играх Чемпионшипа прошлого сезона – лучший показатель среди всех команд.
  • В 23 выездных матчах чемпионата прошлого сезона «Бернли» набрали 49 очков – лучший показатель среди всех команд турнира.
  • «Тоттенхэм» пропустил 65 голов в прошлом сезоне АПЛ – 5-й худший показатель чемпионата.

Возможные стартовые составы

Тоттенхэм: Викарио – Спенс, ван де Вен, Ромеро, Порро – Пальинья, Бентанкур – Джонсон, Сарр, Кудус – Ришарлисон

Бернли: Вайсс – Пирес, Экдаль, Эстев, Уокер – Каллен, Рэмзи – Ларсен, Межбри, Эдвардс – Фостер

Прогноз

Я оставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.73.

Тоттенхэм
16 августа 2025 -
17:00
Бёрнли
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
