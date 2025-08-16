Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голы новичков и дубль Холанда. Ман Сити начал сезон АПЛ с разгромной победы
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
16.08.2025 19:30 – FT 0 : 4
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 августа 2025, 21:32 | Обновлено 16 августа 2025, 22:30
1280
0

Голы новичков и дубль Холанда. Ман Сити начал сезон АПЛ с разгромной победы

Горожане уверенно одолели Вулверхэмптон 4:0 в матче первого тура чемпионата Англии

16 августа 2025, 21:32 | Обновлено 16 августа 2025, 22:30
1280
0
Голы новичков и дубль Холанда. Ман Сити начал сезон АПЛ с разгромной победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

16 августа состоялся матчи первого тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Вулверхэмптон и Манчестер Сити.

Поединок прошел на арене Молинью Стэдиум. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль за горожан оформил звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд. По одному голу также забили новички команды: Тиджани Рейндерс и Райан Шерки.

В прошлой кампании Ман Сити стал третьим в чемпионате Англии, пропустив вперед Ливерпуль и Арсенал. Волки стали 16-ми с 42 баллами.

Во втором туре АПЛ подопечные Жузепа Гвардиолы встретятся с Тоттенхэмом. Вувз проведет противостояние против Борнмута.

АПЛ 2025/26. 1-й тур, 16 августа

Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 0:4

Голы: Холанд, 34, 61, Рейндерс, 37, Шерки, 81

Вулверхэмптон: Жозе Са, Эммануэль Агбаду, Мэтт Доэрти, Тоте Гомеш, Ки-Яна Хувер (Родригу Гомеш, 73), Давид Вольфе (Уго Буэно, 72), Андре Нето (Фер Лопес, 72), Жуан Гомес, Жанрикне Беллегард (Джон Арьяс, 73), Маршал Манетси, Йорген Странд-Ларсен (Хван Хи Чан, 82)

Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Рубен Диаш, Джон Стоунс (Абдукодир Хусанов, 82), Рико Льюис (Матеус Нунес, 66), Райан Айт Нури, Нико Гонсалес, Тиджани Рейндерс, Жереми Доку (Омар Мармуш, 66), Эрлинг Холанд (Райан Шерки, 73), Бернарду Силва (Нико О’Райли, 66), Оскар Бобб

Предупреждения: Мэтт Доэрти (67) – Тиджани Рейндерс (54), Нико О’Райли (82)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Манчестер Сити).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Манчестер Сити).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
По теме:
ВИДЕО. Шерки отметился дебютным голом в Премьер-лиге
ВИДЕО. Холанд не забил в пустые ворота в первом матче Ман Сити в АПЛ 25/26
ВИДЕО. Как Ришарлисон положил бисиклету на старте сезона АПЛ за Тоттенхэм
Райан Шерки Тиджани Рейндерс Эрлинг Холанд Вулверхэмптон Манчестер Сити Вулверхэмптон - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Футбол | 16 августа 2025, 07:20 1
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА

Лидером остался Усман Дембеле

Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Футбол | 16 августа 2025, 04:00 2
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»

Шотландский тренер – о Месси

КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Бокс | 16.08.2025, 07:42
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильца за 10+2 миллиона евро
Футбол | 16.08.2025, 18:06
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильца за 10+2 миллиона евро
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильца за 10+2 миллиона евро
Криштиану Роналду требует у Аль-Насра трансфер суперзвезды футбола
Футбол | 16.08.2025, 21:47
Криштиану Роналду требует у Аль-Насра трансфер суперзвезды футбола
Криштиану Роналду требует у Аль-Насра трансфер суперзвезды футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
15.08.2025, 05:30
Футбол
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
16.08.2025, 09:23 12
Футбол
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
16.08.2025, 07:05
Теннис
Ризнык пояснил, почему Шахтер вылетел из Лиги Европы от Панатинаикоса
Ризнык пояснил, почему Шахтер вылетел из Лиги Европы от Панатинаикоса
15.08.2025, 04:12 2
Футбол
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
15.08.2025, 04:36 1
Бокс
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
15.08.2025, 05:42 2
Футбол
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 6
Бокс
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 365
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем