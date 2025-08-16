Голы новичков и дубль Холанда. Ман Сити начал сезон АПЛ с разгромной победы

16 августа состоялся матчи первого тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Вулверхэмптон и Манчестер Сити.

Поединок прошел на арене Молинью Стэдиум. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Дубль за горожан оформил звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд. По одному голу также забили новички команды: Тиджани Рейндерс и Райан Шерки.

В прошлой кампании Ман Сити стал третьим в чемпионате Англии, пропустив вперед Ливерпуль и Арсенал. Волки стали 16-ми с 42 баллами.

Во втором туре АПЛ подопечные Жузепа Гвардиолы встретятся с Тоттенхэмом. Вувз проведет противостояние против Борнмута.

АПЛ 2025/26. 1-й тур, 16 августа

Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 0:4

Голы: Холанд, 34, 61, Рейндерс, 37, Шерки, 81

Вулверхэмптон: Жозе Са, Эммануэль Агбаду, Мэтт Доэрти, Тоте Гомеш, Ки-Яна Хувер (Родригу Гомеш, 73), Давид Вольфе (Уго Буэно, 72), Андре Нето (Фер Лопес, 72), Жуан Гомес, Жанрикне Беллегард (Джон Арьяс, 73), Маршал Манетси, Йорген Странд-Ларсен (Хван Хи Чан, 82)

Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Рубен Диаш, Джон Стоунс (Абдукодир Хусанов, 82), Рико Льюис (Матеус Нунес, 66), Райан Айт Нури, Нико Гонсалес, Тиджани Рейндерс, Жереми Доку (Омар Мармуш, 66), Эрлинг Холанд (Райан Шерки, 73), Бернарду Силва (Нико О’Райли, 66), Оскар Бобб

Предупреждения: Мэтт Доэрти (67) – Тиджани Рейндерс (54), Нико О’Райли (82)

