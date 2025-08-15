Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
16.08.2025 19:30 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
Смотрите 16 августа в 19:30 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В субботу, 16 августа, состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Вулверхэмптон – Манчестер Сити
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

