В субботу, 16 августа, состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция