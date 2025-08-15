16.08.2025 19:30 - : -
Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 августа в 19:30 матч чемпионата Англии
В субботу, 16 августа, состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
