Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
16.08.2025 19:30 - : -
Манчестер Сити
Англия
15 августа 2025, 18:10 | Обновлено 15 августа 2025, 19:23
Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 16 августа в 19:30 по Киеву

Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Манчестер Сити

В субботу, 16 августа состоится поединок 1-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Вулверхэмптон

Ничем особенным не выделилась команда в прошлом сезоне. В АПЛ за 38 игр «волки» получили 42 очка и заняли 16 место, оторвавшись от зоны вылета на 17 зачетных пунктов. В кубке «Вулверхэмптон» проиграл «Борнмуту» в серии пенальти на стадии 1/8 финала, перед этим выбив «Блэкберн» и «Бристоль».

Летом коллектив потерял лучшего игрока – Матеус Кунья перешел в «МЮ» за около 60 миллионов евро. Также команду покинули другие важные футболисты, как Райан Аит-Нури и Пабло Сарабия, однако неплохие трансферы на вход вселяют надежду, что «волки» не будут претендентами на вылет в новом сезоне.

Манчестер Сити

Достаточно контрастный сезон провела манчестерская команда. В Премьер-лиге «горожане» заняли 3-е место, однако уверенным его не назвать, ведь от 6-й ступени клуб отделяло всего 5 очков. В Кубке Англии коллектив дошел до финала, однако там минимально проиграл лондонскому «Кристалу Пеласу». Также коллектив летом принял участие в Клубном чемпионате мира, где вышел в 1/8, но там проиграл саудовскому «Аль-Хилялю».

В межсезонье команда значительно усилила состав, и теперь снова выглядит одним из главных претендентов на чемпионство Англии.

Личные встречи

В последних 5 очных играх между командами статистика полностью на стороне «горожан». На их счету 4 победы с общим счетом 11:2. Также 1 выигрыш за этот отрезок получили и «волки» – произошло это в 1-м круге чемпионата сезона 2023/24.

Интересные факты

  • «Вулвз» пропустили 69 мячей в прошлом сезоне АПЛ – 4-й самый плохой показатель среди всех коллективов турнира.
  • «Манчестер Сити» отметился 72 голами в прошлом сезоне АПЛ – 2-й лучший показатель лиги после «Ливерпуля».
  • «Манчестер Сити» забивали первыми в 7 последних играх подряд.

Возможные стартовые составы

Вулвергемптон: Са – Тоти, Агбаду, Догерти – Вольфе, Андре, Мунетси, Гомез, Хувер – Ларсен, Ариас

Манчестер Сити: Траффорд – Аит-Нури, Гвардиол, Диаш, Нунеш – Гонсалес – Рейндерс, Силва – Доку, Холланд, Шерки

Прогноз

Я поставлю на победу «Манчестер Сити» с форой -1 и коэффициентом 1.72.

Прогноз Sport.ua
Вулверхэмптон
16 августа 2025 -
19:30
Манчестер Сити
Манчестер Сити с форой -1 1.72 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Вулверхэмптон Вулверхэмптон - Манчестер Сити Манчестер Сити прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
