Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 0:4. Как Холанд оформил дубль. Видео голов
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
16.08.2025 19:30 – FT 0 : 4
Манчестер Сити
Англия
16 августа 2025, 23:08 |
Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 0:4. Как Холанд оформил дубль. Видео голов

Смотрите видеообзор матча первого тура АПЛ 2025/26

Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 0:4. Как Холанд оформил дубль. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

16 августа состоялся матчи первого тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Вулверхэмптон и Манчестер Сити.

Поединок прошел на арене Молинью Стэдиум. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль за горожан оформил звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд.

АПЛ 2025/26. 1-й тур, 16 августа

Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 0:4

Голы: Холанд, 34, 61, Рейндерс, 37, Шерки, 81

Видеообзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Манчестер Сити).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Манчестер Сити).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
