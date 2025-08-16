16 августа состоялся матчи первого тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Вулверхэмптон и Манчестер Сити.

Поединок прошел на арене Молинью Стэдиум. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль за горожан оформил звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд.

АПЛ 2025/26. 1-й тур, 16 августа

Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 0:4

Голы: Холанд, 34, 61, Рейндерс, 37, Шерки, 81

Видеообзор матча