16.08.2025 19:30 – FT 0 : 4
Англия16 августа 2025, 23:08 |
129
0
Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 0:4. Как Холанд оформил дубль. Видео голов
Смотрите видеообзор матча первого тура АПЛ 2025/26
16 августа 2025, 23:08 |
129
0
16 августа состоялся матчи первого тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Вулверхэмптон и Манчестер Сити.
Поединок прошел на арене Молинью Стэдиум. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль за горожан оформил звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд.
АПЛ 2025/26. 1-й тур, 16 августа
Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 0:4
Голы: Холанд, 34, 61, Рейндерс, 37, Шерки, 81
Видеообзор матча
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Манчестер Сити).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Манчестер Сити).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 августа 2025, 20:01 121
Команда Шовковского на внутренней арене идет без потерь очков
Футбол | 16 августа 2025, 04:00 2
Шотландский тренер – о Месси
Футбол | 16.08.2025, 08:40
Футбол | 16.08.2025, 23:18
Бокс | 16.08.2025, 07:42
Комментарии 0
Популярные новости
15.08.2025, 17:55 2
16.08.2025, 07:05
15.08.2025, 05:30
15.08.2025, 01:16
15.08.2025, 08:46 1
15.08.2025, 02:46
15.08.2025, 04:36 1
16.08.2025, 04:40 2