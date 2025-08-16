Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Холанд не забил в пустые ворота в первом матче Ман Сити в АПЛ 25/26
Англия
16 августа 2025, 20:05 | Обновлено 16 августа 2025, 20:09
650
0

ВИДЕО. Холанд не забил в пустые ворота в первом матче Ман Сити в АПЛ 25/26

Эрлинг не сумел вывести горожан вперед в игре против Вулвз, неточно пробив головой

16 августа 2025, 20:05 | Обновлено 16 августа 2025, 20:09
650
0
ВИДЕО. Холанд не забил в пустые ворота в первом матче Ман Сити в АПЛ 25/26

16 августа проходит матч первого тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Вулверхэмптон и Манчестер Сити.

Коллективы играют на арене Молинью Стэдиум. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 20-й минуте звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд упустил отличный шанс открыть счет.

После навеса в штрафную в площадь Холанд неточно пробил головой, хотя ворота соперников были уже пустыми.

❗️ ВИДЕО. Холанд не забил в пустые ворота в первом матче Ман Сити в АПЛ 25/26

По теме:
ВИДЕО. Как Ришарлисон положил бисиклету на старте сезона АПЛ за Тоттенхэм
Старт сезона АПЛ. Тоттенхэм забил 3 гола, победа новичка
Многолетний вратарь Ман Сити Эдерсон исключен из заявки. Готовится трансфер
Эрлинг Холанд Вулверхэмптон Манчестер Сити Вулверхэмптон - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Эпицентра: «В раздевалку зашла Герега, поздравила с голом в УПЛ»
Футбол | 16 августа 2025, 20:44 0
Тренер Эпицентра: «В раздевалку зашла Герега, поздравила с голом в УПЛ»
Тренер Эпицентра: «В раздевалку зашла Герега, поздравила с голом в УПЛ»

Нагорняк объяснил поражение от Динамо

Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Футбол | 16 августа 2025, 08:40 25
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат

Украинец недавно стал игроком парижан

Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Бокс | 16.08.2025, 04:22
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильца за 10+2 миллиона евро
Футбол | 16.08.2025, 18:06
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильца за 10+2 миллиона евро
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильца за 10+2 миллиона евро
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Бокс | 16.08.2025, 07:42
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
15.08.2025, 13:52 2
Футбол
Ризнык пояснил, почему Шахтер вылетел из Лиги Европы от Панатинаикоса
Ризнык пояснил, почему Шахтер вылетел из Лиги Европы от Панатинаикоса
15.08.2025, 04:12 2
Футбол
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
15.08.2025, 01:16
Бокс
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
15.08.2025, 02:46
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
15.08.2025, 06:21
Бокс
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
16.08.2025, 09:23 12
Футбол
Реал получил официальное предложение по Лунину
Реал получил официальное предложение по Лунину
15.08.2025, 08:24 5
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
15.08.2025, 07:50 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем