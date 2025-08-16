ВИДЕО. Холанд не забил в пустые ворота в первом матче Ман Сити в АПЛ 25/26
Эрлинг не сумел вывести горожан вперед в игре против Вулвз, неточно пробив головой
16 августа проходит матч первого тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Вулверхэмптон и Манчестер Сити.
Коллективы играют на арене Молинью Стэдиум. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
На 20-й минуте звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд упустил отличный шанс открыть счет.
После навеса в штрафную в площадь Холанд неточно пробил головой, хотя ворота соперников были уже пустыми.
❗️ ВИДЕО. Холанд не забил в пустые ворота в первом матче Ман Сити в АПЛ 25/26
