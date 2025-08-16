Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бывшие игроки передали привет. Металлист 1925 разбил Александрию

Команда Нестеренко продолжает свое падение после начала сезона

Бывшие игроки передали привет. Металлист 1925 разбил Александрию
ФК Александрия

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Александрия» – «Металлист 1925» - 1:4

Голы: Жота, 87 – Калюжный, 48, Рашица, 76, Гаджиев, 90, 90+4

Предупреждения: Шостак, 62

«Александрия»: Н. Шевченко – Ндика, Беиратче, Боль, Скорко – Мишнев, Шостак (Фернандо, 66), Козак (Булеца, 66) – Цара (Жота, 71), Кулаков (Амарал, 78), Хуссейн (Жонатан, 66).

«Металлист 1925»: Варакута – Мартынюк, Шабанов, Павлюк, Крупский – Литвиненко (Чурко, 89), Калюжный, Калитвинцев (Панченко, 80) – Рашица (Когут, 80), Петер (Мба, 60), Антюх (Гаджиев, 89).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 4 (2) – 9 (6)
Угловые: 5 – 5
Оффсайды: 2 – 0.

АЛЕКСАНДРИЯ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 28°C

