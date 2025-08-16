Бывшие игроки передали привет. Металлист 1925 разбил Александрию
Команда Нестеренко продолжает свое падение после начала сезона
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 3-й тур.
«Александрия» – «Металлист 1925» - 1:4
Голы: Жота, 87 – Калюжный, 48, Рашица, 76, Гаджиев, 90, 90+4
Предупреждения: Шостак, 62
«Александрия»: Н. Шевченко – Ндика, Беиратче, Боль, Скорко – Мишнев, Шостак (Фернандо, 66), Козак (Булеца, 66) – Цара (Жота, 71), Кулаков (Амарал, 78), Хуссейн (Жонатан, 66).
«Металлист 1925»: Варакута – Мартынюк, Шабанов, Павлюк, Крупский – Литвиненко (Чурко, 89), Калюжный, Калитвинцев (Панченко, 80) – Рашица (Когут, 80), Петер (Мба, 60), Антюх (Гаджиев, 89).
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).
Стадион: КСК «Ника» (Александрия).
Удары (в створ): 4 (2) – 9 (6)
Угловые: 5 – 5
Оффсайды: 2 – 0.
АЛЕКСАНДРИЯ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 28°C
