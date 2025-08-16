Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Металлист 1925 – 1:4. Топ-дубль Гаджиева. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Александрия
16.08.2025 13:00 – FT 1 : 4
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 15:45 | Обновлено 16 августа 2025, 16:04
1210
1

Александрия – Металлист 1925 – 1:4. Топ-дубль Гаджиева. Видео голов и обзор

16 августа состоялся матч 3-го тура УПЛ

16 августа 2025, 15:45 | Обновлено 16 августа 2025, 16:04
1210
1
Александрия – Металлист 1925 – 1:4. Топ-дубль Гаджиева. Видео голов и обзор
ФК Металлист 1925

В субботу, 16 августа, состоялся матч 3-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграли «Александрия» и «Металлист 1925».

Команды встречаются на КСК Ника в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч арбитр Роман Блавацкий из Львова.

УПЛ 2025/26. 3-й тур, 16 августа
Александрия – Металлист 1925 – 1:4
Голы: Жота, 88 – Калюжный, 48, Рашица, 76, Гаджиев, 90, 90+3

Видеообзор матча

ГОЛ, 0:1! Иван Калюжный, 48 мин.

ГОЛ, 0:2! Эрмир Рашица, 76 мин.

ГОЛ, 1:2! Жота, 88 мин.

ГОЛ, 1:3! Рамик Гаджиев, 90 мин.

ГОЛ, 1:4! Рамик Гаджиев, 90+3 мин.

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Рамик Гаджиев (Металлист 1925).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Рамик Гаджиев (Металлист 1925).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Жота (Александрия).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Эрмир Рашица (Металлист 1925).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Калюжный (Металлист 1925).
По теме:
Калюжный обратился к фанатам Александрии. Он феерил за Металлист 1925
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «В конце игры потеряли концентрацию»
Матч Колоса и Карпат прерван из-за воздушной тревоги
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Александрия - Металлист 1925 видео голов и обзор Иван Калюжный
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Футбол | 16 августа 2025, 09:23 9
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб

Украинский защитник станет игроком турецкого Фенербахче

Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Бокс | 16 августа 2025, 04:22 0
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»

Американец – об украинце

Колос – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 16.08.2025, 08:45
Колос – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 подписал форварда-легионера
Футбол | 16.08.2025, 15:11
Металлист 1925 подписал форварда-легионера
Металлист 1925 подписал форварда-легионера
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Бокс | 16.08.2025, 07:42
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vazazh
Про те що Александрія гівно - свідчать результати Еврокуюків. Помойка повна - в другу лігу
Ответить
0
Популярные новости
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 365
Футбол
Реал получил официальное предложение по Лунину
Реал получил официальное предложение по Лунину
15.08.2025, 08:24 5
Футбол
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 11
Футбол
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
14.08.2025, 22:59 29
Футбол
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 6
Бокс
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
15.08.2025, 18:05 13
Другие виды
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
15.08.2025, 04:36 1
Бокс
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
15.08.2025, 02:46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем