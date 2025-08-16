Александрия – Металлист 1925 – 1:4. Топ-дубль Гаджиева. Видео голов и обзор
16 августа состоялся матч 3-го тура УПЛ
В субботу, 16 августа, состоялся матч 3-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграли «Александрия» и «Металлист 1925».
Команды встречаются на КСК Ника в Александрии.
Обслуживает матч арбитр Роман Блавацкий из Львова.
УПЛ 2025/26. 3-й тур, 16 августа
Александрия – Металлист 1925 – 1:4
Голы: Жота, 88 – Калюжный, 48, Рашица, 76, Гаджиев, 90, 90+3
Видеообзор матча
ГОЛ, 0:1! Иван Калюжный, 48 мин.
ГОЛ, 0:2! Эрмир Рашица, 76 мин.
ГОЛ, 1:2! Жота, 88 мин.
ГОЛ, 1:3! Рамик Гаджиев, 90 мин.
ГОЛ, 1:4! Рамик Гаджиев, 90+3 мин.
События матча
