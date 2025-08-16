В субботу, 16 августа, состоялся матч 3-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграли «Александрия» и «Металлист 1925».

Команды встречаются на КСК Ника в Александрии.

Обслуживает матч арбитр Роман Блавацкий из Львова.

УПЛ 2025/26. 3-й тур, 16 августа

Александрия – Металлист 1925 – 1:4

Голы: Жота, 88 – Калюжный, 48, Рашица, 76, Гаджиев, 90, 90+3

Видеообзор матча

ГОЛ, 0:1! Иван Калюжный, 48 мин.

ГОЛ, 0:2! Эрмир Рашица, 76 мин.

ГОЛ, 1:2! Жота, 88 мин.

ГОЛ, 1:3! Рамик Гаджиев, 90 мин.

ГОЛ, 1:4! Рамик Гаджиев, 90+3 мин.