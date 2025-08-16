В субботу, 16 августа, состоится поединок 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут соревноваться «Александрия» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Александрии и на поле стадиона «Ника», начало – в 13:00.

Александрия

«Александрия» переживает кризис после занятого второго места в прошлом сезоне. Причем серьезный. Состав существенно обновился, к Ермакову, Мартынюку, Шабанову, Кравченко и Калюжному, покинувшим команду в межсезонье, присоединился и главная звезда команды Безерра, который был продан в египетский «Замалек».

Также недоступны капитан команды Кирилл Ковалец и центрбек Кампуш. И пусть Ковалец отсидел свою дисквалификацию, однако появилась новость, что его за нее отправили в дубль, как и Кампуша. Правда, у бразильца все посерьезнее – у него было пять матчей отстранения за удар соперника ногой.

За четыре игры сезона команда забила всего один гол, да и тот записан как автогол соперника. Во всех четырех матчах «Александрия» проиграла – сначала на евроарене «Партизану» (0:2 и 0:4), тогда «Кудровке» (1:3), а в предыдущем туре – «Оболони» (0:1).

Очевидно, что над главным тренером Кириллом Нестеренко понемногу собираются тучи отставки, немного развеять которые сможет либо победа над «Металлистом 1925», либо хотя бы уверенная игра.

Были и трансферы на вход, но пока не слишком известных игроков – у «Шахтера» арендовали футболистов молодежного состава Огаркова и Дрозда, а также подписали малоизвестных легионеров, которым нужно будет постараться, чтобы мы запомнили их имена.

Металлист 1925

«Металлист 1925» уже давно хочет прочно закрепиться в УПЛ, имея прекрасное финансирование, но моментально это сделать не удалось, несмотря на приглашение именитых тренеров Скрипника и ван Леувена, поэтому клуб решил дать шанс перспективному Младену Бартуловичу, у которого особых достижений пока нет.

Также состав усиливается футболистами, хорошо известными в нашем чемпионате. Эпопея с Крупским была уже давно (напомним, харьковская команда в борьбе за него утерла нос донецкому «Шахтеру»), а в это межсезонье удалось забрать лучших из как раз «Александрии», подписав Мартынюка, Шабанова и Калюжного.

В первых двух турах, правда, команда не забила ни одного гола, расписав нулевую ничью с «Оболонью» и проиграв бывшему тренеру ван Леувену и его «Кривбассу».

Поражает список спарринг-партнеров, с которым «Металлист 1925» готовился к возобновлению сезона. Здесь и менхенгладбахская «Боруссия», и «Панатинаикос», и чуть менее статусные команды, но все же кто из УПЛ в спарринге играл с «Бохумом» или «Карабахом»? Даже против сборной Катара удалось сыграть.

Короче говоря, ждем хотя бы первого гола от подопечных Бартуловича. Но и проиграть такой «Александрии» – себя не уважать.

История встреч

Всего сыграно шесть матчей, в которых ни разу не побеждала харьковская команда: +4=2-0, разница мячей 14:5.

Ориентировочные составы

«Александрия»: Шевченко – Скорко, Беиратче, Боль, Ндика – Шостак, Мышнев – Жота, Булеца, Цара – Матеус

«Металлист 1925»: Варакута – Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк – Калюжный, Панченко – Калитвинцев, Мба, Антюх – Ари

Прогноз на противостояние

По идее, должен был побеждать наконец «Металлист 1925», учитывая неурядицы «Александрии», однако все же рискнем и поставим на ничейный результат.