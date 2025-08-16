Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александрия – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Александрия
16.08.2025 13:00
Металлист 1925
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 00:53 | Обновлено 16 августа 2025, 00:54
Александрия – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги

Александрия – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
ФК Александрия

В субботу, 15-го августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

«Серебряные» призеры прошлого сезона УПЛ наконец-то выбрались за пределы столичной «Оболонь-Арены», где умудрились проиграть в первых двух стартовых матчах «Кудровке» (1:3) и собственно «Оболони» (0:1). А всего неудачная серия команды Кирилла Нестеренко тянется уже четыре игры новой кампании даже без ничейных результатов. Впрочем, в новом сезоне не побеждал также и коллектив Младена Бартуловича, которому пророчили борьбу за высокие места, но со своим именитым составом «Металлист 1925» еще даже не забивал по итогам матчей против «Оболони» (0:0) и «Кривбасса» (0:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Александрия
16 августа 2025
13:00
Металлист 1925
Александрия - Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
