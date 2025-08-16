В субботу, 15-го августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

«Серебряные» призеры прошлого сезона УПЛ наконец-то выбрались за пределы столичной «Оболонь-Арены», где умудрились проиграть в первых двух стартовых матчах «Кудровке» (1:3) и собственно «Оболони» (0:1). А всего неудачная серия команды Кирилла Нестеренко тянется уже четыре игры новой кампании даже без ничейных результатов. Впрочем, в новом сезоне не побеждал также и коллектив Младена Бартуловича, которому пророчили борьбу за высокие места, но со своим именитым составом «Металлист 1925» еще даже не забивал по итогам матчей против «Оболони» (0:0) и «Кривбасса» (0:2).

