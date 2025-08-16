Чемпионский старт. Барселона без проблем разобралась с Мальоркой в Ла Лиге

В субботу, 16 августа, прошел матч 1-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Мальорка» и «Барселона».

Игра прошла на стадионе «Майорка Сон Муа», который находится в Пальме. Гости триумфировали со счетом 3:0.

Каталонцы вышли вперед уже на седьмой минуте – автором гола стал бразильский вингер Рафинья. На 23-й минуте удвоил преимущество «сине-гранатовых» Ферран Торрес. Окончательно добил «Мальорку» Ламин Ямаль на 90+4.

Еще в первом тайме хозяева свели свои шансы на положительный результат к нулю, получив аж два удаления.

Ла Лига. Первый тур, 16 августа.

Мальорка – Барселона – 0:3

Голы: Рафинья, 7, Торрес, 23, Ямаль, 90+4.

Мальорка Роман, Мохика, Морей (Маскарель 46), Раильо, Вальент, Санчес, Морланес, Дардер, Асано (Джозеф 46), Торре (Родригес 46), Мурики.

Барселона Гарсия, Бальде (Торрентс 68), Гарсия, Кубарси (Гави 69), Араухо, Педри, де Йонг, Фермин (Ольмо 46), Рафинья (Кунде 77), Ямаль, Торрес (Решфорд 69).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ