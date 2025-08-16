Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионский старт. Барселона без проблем разобралась с Мальоркой в Ла Лиге
Чемпионат Испании
Мальорка
16.08.2025 20:30 – FT 0 : 3
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
16 августа 2025, 22:34 | Обновлено 16 августа 2025, 22:35
289
0

Чемпионский старт. Барселона без проблем разобралась с Мальоркой в Ла Лиге

Каталонцы победили со счетом 3:0

16 августа 2025, 22:34 | Обновлено 16 августа 2025, 22:35
289
0
Чемпионский старт. Барселона без проблем разобралась с Мальоркой в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Мальорка – Барселона

В субботу, 16 августа, прошел матч 1-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Мальорка» и «Барселона».

Игра прошла на стадионе «Майорка Сон Муа», который находится в Пальме. Гости триумфировали со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Каталонцы вышли вперед уже на седьмой минуте – автором гола стал бразильский вингер Рафинья. На 23-й минуте удвоил преимущество «сине-гранатовых» Ферран Торрес. Окончательно добил «Мальорку» Ламин Ямаль на 90+4.

Еще в первом тайме хозяева свели свои шансы на положительный результат к нулю, получив аж два удаления.

Ла Лига. Первый тур, 16 августа.

Мальорка – Барселона – 0:3
Голы: Рафинья, 7, Торрес, 23, Ямаль, 90+4.

Мальорка Роман, Мохика, Морей (Маскарель 46), Раильо, Вальент, Санчес, Морланес, Дардер, Асано (Джозеф 46), Торре (Родригес 46), Мурики.

Барселона Гарсия, Бальде (Торрентс 68), Гарсия, Кубарси (Гави 69), Араухо, Педри, де Йонг, Фермин (Ольмо 46), Рафинья (Кунде 77), Ямаль, Торрес (Решфорд 69).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

По теме:
ВИДЕО. Как Ямаль на 90+4-й минуте в фирменном стиле забил гол с левой ноги
Мальорка – Барселона – 0:3. Рафинья, Ферран Торрес и Ямаль. Видео голов
ВИДЕО. Две красные карточки: как Барселона выиграла первый тайм у Мальорки
Барселона Мальорка чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Мальорка
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реванш удался. Сборная Украины обыграла Швейцарию в пре-квалификации ЧМ
Баскетбол | 16 августа 2025, 18:51 14
Реванш удался. Сборная Украины обыграла Швейцарию в пре-квалификации ЧМ
Реванш удался. Сборная Украины обыграла Швейцарию в пре-квалификации ЧМ

Команда Айнарса Багатскиса близка к выходу в основную квалификацию

Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Футбол | 16 августа 2025, 04:40 2
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ

«Вест Хэм» интересуется украинцем, но сам футболист хочет остаться в «Шахтере»

Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Футбол | 16.08.2025, 09:23
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трофей для Кейна. Бавария выиграла Суперкубок Германии. Гарри забил гол
Футбол | 16.08.2025, 23:27
Трофей для Кейна. Бавария выиграла Суперкубок Германии. Гарри забил гол
Трофей для Кейна. Бавария выиграла Суперкубок Германии. Гарри забил гол
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Футбол | 16.08.2025, 16:51
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 26
Футбол
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
15.08.2025, 11:39 1
Футбол
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
15.08.2025, 18:05 13
Другие виды
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
15.08.2025, 06:21
Бокс
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
15.08.2025, 06:23 7
Футбол
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 2
Футбол
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
15.08.2025, 04:36 1
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
15.08.2025, 07:50 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем