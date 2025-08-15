Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мальорка – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Мальорка
16.08.2025 20:30 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 августа 2025, 17:36 |
17
0

Мальорка – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 августа в 20:30 поединок 1-го тура испанской Ла Лиги

15 августа 2025, 17:36 |
17
0
Мальорка – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В субботу, 16 августа, состоится матч 1-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Мальорка» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Майорка Сон Муа», который находится в Пальме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 20:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Мальорка – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Мальорка – Барселона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Барса нашла сенсационную замену Левандовски. У него 1 кубок за карьеру
Жирона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Потерял отца. Легенда Жироны пропустит старт Ла Лиги
Мальорка - Барселона Мальорка Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Бокс | 14 августа 2025, 18:45 5
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина

У Александра проблемы со здоровьем

Наполи теряет интерес к Судакову. Назван фактор, способствующий этому
Футбол | 15 августа 2025, 13:26 18
Наполи теряет интерес к Судакову. Назван фактор, способствующий этому
Наполи теряет интерес к Судакову. Назван фактор, способствующий этому

Вряд ли Георгий этим летом переедет в Неаполь

Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Бокс | 15.08.2025, 07:50
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Футбол | 15.08.2025, 16:56
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Футбол | 14.08.2025, 22:03
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 361
Футбол
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
13.08.2025, 18:48 5
Футбол
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
13.08.2025, 20:51 9
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
14.08.2025, 00:09 2
Футбол
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
15.08.2025, 06:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем