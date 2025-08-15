В субботу, 16 августа, состоится матч 1-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Мальорка» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Майорка Сон Муа», который находится в Пальме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 20:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Мальорка – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция