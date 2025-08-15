Испания15 августа 2025, 17:36 |
Мальорка – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 августа в 20:30 поединок 1-го тура испанской Ла Лиги
В субботу, 16 августа, состоится матч 1-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Мальорка» и «Барселона».
Игра пройдет на стадионе «Майорка Сон Муа», который находится в Пальме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 20:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Мальорка – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мальорка – БарселонаСмотреть трансляцию
