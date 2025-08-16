16 августа состоялся матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Мальорка и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе на Пальма-де-Майорке. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу каталонцев.

Ла Лига 2025/26. 1-й тур, 16 августа

Мальорка – Барселона – 0:3

Голы: Рафинья, 7, Торрес, 23, Ямаль, 90+4

Удаление: Морланес, 33, Мурики, 39

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Рафинья, 7 мин.

ГОЛ! 0:2 Торрес, 23 мин.