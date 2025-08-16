Испания16 августа 2025, 22:43 |
Мальорка – Барселона – 0:3. Рафинья, Ферран Торрес и Ямаль. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Ла Лиги 2025/26
16 августа 2025, 22:43 |
16 августа состоялся матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Мальорка и Барселона.
Коллективы сыграли на стадионе на Пальма-де-Майорке. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу каталонцев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ла Лига 2025/26. 1-й тур, 16 августа
Мальорка – Барселона – 0:3
Голы: Рафинья, 7, Торрес, 23, Ямаль, 90+4
Удаление: Морланес, 33, Мурики, 39
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 0:1 Рафинья, 7 мин.
ГОЛ! 0:2 Торрес, 23 мин.
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
39’
Ведат Мурики (Мальорка) получает красную карточку.
33’
Мануэль Морланес (Мальорка) получает красную карточку.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
