  4. Мальорка – Барселона – 0:3. Рафинья, Ферран Торрес и Ямаль. Видео голов
Чемпионат Испании
Мальорка
16.08.2025 20:30 – FT 0 : 3
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
Мальорка – Барселона – 0:3. Рафинья, Ферран Торрес и Ямаль. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Ла Лиги 2025/26

Мальорка – Барселона – 0:3. Рафинья, Ферран Торрес и Ямаль. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья и Ламин Ямаль

16 августа состоялся матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Мальорка и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе на Пальма-де-Майорке. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу каталонцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ла Лига 2025/26. 1-й тур, 16 августа

Мальорка – Барселона – 0:3

Голы: Рафинья, 7, Торрес, 23, Ямаль, 90+4

Удаление: Морланес, 33, Мурики, 39

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Рафинья, 7 мин.

ГОЛ! 0:2 Торрес, 23 мин.

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
39’
Ведат Мурики (Мальорка) получает красную карточку.
33’
Мануэль Морланес (Мальорка) получает красную карточку.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
Барселона Мальорка чемпионат Испании по футболу удаление (красная карточка) Ла Лига видео голов и обзор Рафинья Диас Ферран Торрес Ведат Мурики Мальорка - Барселона Ламин Ямаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
