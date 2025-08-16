16 августа на Эстади Мальорка пройдет матч 1-го тура Примеры Испании, в котором Мальорка встретится с Барселоной.

Поединок начнется в 20:30 по европейскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Мальорка

Команда в прошлом году могли разжиться трофеем. Но все же проиграли финал кубка Испании. После этого уехал на родину неплохо проявивший себя мексиканец Агирре. Его сменил Ягоба Аррасате, и тот справился неплохо. Правда, все претензии на место в зоне еврокубков остались в итоге только на словах. Набранных 48 очков хватило только на то, чтобы замкнуть топ-10 в итоговой таблице.

Летом ушло несколько важных футболистов. Попрощались с Наварро и Копете. Впрочем, есть и подписания, в том числе за 5 миллионов выкупили у Торреса у Барселоны, точнее, приобрели только 50 процентов прав на этого игрока. Были и другие варианты, от Форта и до Сперцяна, но, похоже, как минимум в первом туре нового первенства Испании, никого из этих футболистов в заявке и тем более в старте не будет.

Барселона

Клуб в лице Лапорты весной прошлого года долго не мог принять ключевого решения. Но в итоге Хави указали на дверь, а освободившееся место заполнили Фликом. И тот был близок к тому, чтобы в первый же год работы в Испании сразу взять требл. В итоге Ханси ограничился победами на внутренней арене (впрочем, взяли и Суперкубок, и Копу дель Рей, и Примеру, везде обыгрывая Реал). Но в Лиге чемпионов во многом неожиданно уступили Интеру.

Лето оставило немало вопросов. Непонятно, кто будет основным голкипером, восстановившийся после серьезной травмы Тер Штеген, или купленный у Эспаньола Гарсию? Как скажется то, что вплоть до старта чемпионата не только новый вратарь, но и арендованный Рашфорд, и еще с пол дюжины игроков, не были зарегистрированы. А вместо проданного в Ан-Наср Иньиго Мартинеса никого сразу не подписали.

Статистика личных встреч

В 18 последних очных матчах каталонцы отдали этому противнику всего лишь пару ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневается, что чемпион начнет с легкой победы. Поставим на гостей с форой -1 гол. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.80.