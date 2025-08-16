Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ингулец – Нива Т. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
Ингулец
17.08.2025 16:00 - : -
Нива Тернополь
Украина. Первая лига
16 августа 2025, 14:20 | Обновлено 16 августа 2025, 14:21
Ингулец – Нива Т. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 17 августа в 16:00 по Киеву

В воскресенье, 17 августа состоится поединок 3-го тура Первой лиги Украины между Ингульцем и тернопольской Нивой. По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Ингулец

Чемпион Первой лиги 2023/24 прошлый сезон в УПЛ провел не слишком удачно – за 30 игр клуб набрал всего 24 очка и занял 15 место, отстав от зоны переходных игр на 2 зачетных пункта, а от безопасной 12-й строчки на 7 очков. В кубке команда также не поразила, вылетев на стадии 1/16 финала от «Пробоя».

Новый сезон чемпионата «Ингулец» начал с нулевой ничьи против «Буковины», а во 2-м туре команда одолела «Металлист» со счетом 1:2.

Нива

Тернополяне в прошлом сезоне выступали в группе выбывания Первой лиги, где с 32 баллами на счету заняли 11 место турнирной таблицы. Столько же очков было и в «Прикарпатье», но из-за худшей статистики по дополнительным показателям «Нива» уступила Ивано-Франковской команде место в топ-10. Из Кубка Украины коллектив вылетел на стадии 1/64 финала после поражения «Буковине» в серии пенальти.

В 1-м туре нового сезона чемпионата против «Черноморца» «Ниве» было присуждено техническое поражение из-за внесения в рапорт футболиста, не имевшего права участвовать в матче (команда все равно проиграла эту игру со счетом 2:1). Во 2-м раунде тернополяне минимально победили «Металлург».

Личные встречи

Команды еще не встречались в очных официальных поединках.

Интересные факты

  • «Ингулец» пропустил 47 мячей в прошлом сезоне УПЛ – ни у одной команды нет худших показателей.
  • В последних 7 выездных играх «Нива» одержала 3 победы, дважды сыграла вничью и 2 раза проиграла.
  • В последних 10-х домашних играх «Ингулец» смог победить всего 2 раза.

Прогноз

Я поставлю на победу «Ингульца» с коэффициентом 1.7.

Прогноз Sport.ua
Ингулец
17 августа 2025 -
16:00
Нива Тернополь
