Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Василий КОБИН: «Такие матчи нужно доводить до логического завершения»
Первая лига
Ингулец
17.08.2025 16:00 – FT 2 : 2
Нива Тернополь
Украина. Первая лига
18 августа 2025, 18:39
Василий КОБИН: «Такие матчи нужно доводить до логического завершения»

Главный тренер «Ингульца» подвел итог матча с тернопольской «Нивой»

ФК Ингулец. Василий Кобин

В заключительном поединке игровой программы третьего тура Первой лиги «Ингулец» встретился с тернопольской «Нивой». Матч закончился вничью 2:2. Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал упущенную победу.

«Если брать в общем-то, то хорошая была игра. Забитые мячи достаточно качественные. Хочу поздравить Ниву с набранным баллом, свою команду с забитыми мячами. А не хватило некоторым игрокам опыта, вышедшим на замену, и не хватило мастерства удержать счет. Хотя и не было такого плана, чтобы удержать счет, но нужно отдать должное и Ниве, которая нашла свой момент и воспользовалась нашей ошибкой.

Доволен ли действиями своих футболистов? Если брать в общей сложности целую игру, то 90 минут наша команда работала идеально. Возможно, некоторые у нас были небольшие проблемы в переходной фазе, потому что группа атаки Нивы достаточно качественная, быстрые игроки и нам создали проблемы. А так игра приходила под нашей диктовкой, мы контролировали мяч, контролировали ход событий. Мы пропустили гол, потом два забили, и такие матчи нужно доводить до логического свершения.

Мешали ли погодные условия? Нужно спрашивать игроков. А я считаю, что две команды физически достаточно качественные. Команды выдержали темп. А и я считаю, что зрители получили удовольствие, потому что было действительно много голевых моментов и голов.

Что скажу о клубе Карбон, сопернике в Кубке? Я доволен тем, что нам не нужно далеко ехать. Команда из Черкасской области, а если она пробилась, то нужно ее уважать. Беспокоит, что игра будет проходить на искусственном поле. Да, на более быстром поле. И здесь нужно будет хорошо готовиться и выбрать тот состав, где-то дать тем игрокам сыграть, кто меньше играл. Посмотрим, будем анализировать», – сказал Василий Кобин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Радион Посевкин (Нива Тернополь).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Волохатый (Ингулец).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Фарасеенко (Ингулец).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Напуда (Нива Тернополь).
Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ингулец Василий Кобин пресс-конференция
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
