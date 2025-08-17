Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. 3-й тур, 17 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Прикарпатье
17.08.2025 12:00 – 40 0 : 1
Чернигов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
17 августа 2025, 12:00 |
236
0

Первая лига. 3-й тур, 17 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 августа видеотрансляцию матчей 3-го тура

17 августа 2025, 12:00 |
236
0
Первая лига. 3-й тур, 17 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Тернополь

15 августа пройдут три поединка 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию всех трёх поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 3-й тур, 17 августа 2025

  • 12:00. «Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Чернигов»
  • 14:00. ЮКСА Тарасовка – «Феникс-Мариуполь»
  • 16:00. «Ингулец» Петрове – «Нива» Тернополь
Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ворскла 3 2 1 0 5 - 1 30.08.25 18:00 Ворскла - Металлург Зп16.08.25 Черноморец 0:0 Ворскла08.08.25 Ворскла 3:0 ЮКСА02.08.25 Ворскла 2:1 Феникс-Мариуполь 7
2 Черноморец 3 2 1 0 4 - 1 30.08.25 15:00 ЮКСА - Черноморец16.08.25 Черноморец 0:0 Ворскла10.08.25 Подолье 0:2 Черноморец02.08.25 Черноморец 2:1 Нива Тернополь 7
3 Агробизнес 3 2 1 0 3 - 0 30.08.25 15:00 Нива Тернополь - Агробизнес16.08.25 Агробизнес 1:0 Металлист09.08.25 Буковина 0:0 Агробизнес01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег 7
4 Прикарпатье 2 2 0 0 4 - 0 17.08.25 12:00 Прикарпатье - Чернигов11.08.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Прикарпатье01.08.25 Виктория 0:2 Прикарпатье 6
5 Левый берег 3 2 0 1 5 - 4 30.08.25 15:00 Левый берег - Прикарпатье15.08.25 Виктория 1:2 Левый берег09.08.25 Левый берег 3:1 Пробий01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег 6
6 Буковина 3 1 2 0 4 - 3 30.08.25 15:00 Буковина - Виктория15.08.25 Пробий 3:4 Буковина09.08.25 Буковина 0:0 Агробизнес02.08.25 Ингулец 0:0 Буковина 5
7 Ингулец 2 1 1 0 2 - 1 17.08.25 16:00 Ингулец - Нива Тернополь10.08.25 Металлист 1:2 Ингулец02.08.25 Ингулец 0:0 Буковина 4
8 Нива Тернополь 2 1 0 1 2 - 2 17.08.25 16:00 Ингулец - Нива Тернополь10.08.25 Нива Тернополь 1:0 Металлург Зп02.08.25 Черноморец 2:1 Нива Тернополь 3
9 Пробий 3 1 0 2 5 - 7 30.08.25 15:00 Металлист - Пробий15.08.25 Пробий 3:4 Буковина09.08.25 Левый берег 3:1 Пробий03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов 3
10 Виктория 3 1 0 2 3 - 5 30.08.25 15:00 Буковина - Виктория15.08.25 Виктория 1:2 Левый берег09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория01.08.25 Виктория 0:2 Прикарпатье 3
11 ЮКСА 2 1 0 1 1 - 3 17.08.25 14:00 ЮКСА - Феникс-Мариуполь08.08.25 Ворскла 3:0 ЮКСА01.08.25 ЮКСА 1:0 Подолье 3
12 Металлург Зп 2 0 1 1 1 - 2 30.08.25 18:00 Ворскла - Металлург Зп16.08.25 Металлург Зп 1:1 Подолье10.08.25 Нива Тернополь 1:0 Металлург Зп 1
13 Подолье 3 0 1 2 1 - 4 30.08.25 15:00 Подолье - Ингулец16.08.25 Металлург Зп 1:1 Подолье10.08.25 Подолье 0:2 Черноморец01.08.25 ЮКСА 1:0 Подолье 1
14 Чернигов 2 0 0 2 1 - 3 17.08.25 12:00 Прикарпатье - Чернигов09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов 0
15 Металлист 2 0 0 2 1 - 3 30.08.25 15:00 Металлист - Пробий16.08.25 Агробизнес 1:0 Металлист10.08.25 Металлист 1:2 Ингулец 0
16 Феникс-Мариуполь 2 0 0 2 1 - 4 17.08.25 14:00 ЮКСА - Феникс-Мариуполь11.08.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Прикарпатье02.08.25 Ворскла 2:1 Феникс-Мариуполь 0
Полная таблица

12:00. «Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Чернигов»

14:00. ЮКСА Тарасовка – «Феникс-Мариуполь»

16:00. «Ингулец» Петрове – «Нива» Тернополь

События матча

15’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Койдан (Чернигов).
По теме:
Александр КУЧЕР: «Ребята искали впереди счастья, но не нашли»
Вторая лига. 4-й тур, 17 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первый поединок дня в УПЛ: названы составы Кудровки и Полтавы
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Прикарпатье Ивано-Франковск Чернигов ЮКСА Тарасовка Феникс-Мариуполь Ингулец Нива Тернополь
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин прокомментировал победу Бенфики во втором туре португальской лиги
Футбол | 17 августа 2025, 11:40 0
Трубин прокомментировал победу Бенфики во втором туре португальской лиги
Трубин прокомментировал победу Бенфики во втором туре португальской лиги

Украинский голкипер помог «орлам» стартовать успешно

Решение Ротаня. Два игрока Полесья покинут клуб в летнее трансферное окно
Футбол | 16 августа 2025, 16:16 1
Решение Ротаня. Два игрока Полесья покинут клуб в летнее трансферное окно
Решение Ротаня. Два игрока Полесья покинут клуб в летнее трансферное окно

Коуч не рассчитывает на Битона и Мустафаева

Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Футбол | 16.08.2025, 19:38
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
Бокс | 17.08.2025, 08:13
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
Луис Энрике ответил, дебютирует ли Забарный в следующем матче ПСЖ
Футбол | 16.08.2025, 16:56
Луис Энрике ответил, дебютирует ли Забарный в следующем матче ПСЖ
Луис Энрике ответил, дебютирует ли Забарный в следующем матче ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
15.08.2025, 08:46 1
Бокс
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 2
Футбол
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
16.08.2025, 09:31 26
MMA
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 2
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
15.08.2025, 13:52 4
Футбол
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
15.08.2025, 11:39 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем