Украина. Первая лига17 августа 2025, 12:00 |
Первая лига. 3-й тур, 17 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 августа видеотрансляцию матчей 3-го тура
15 августа пройдут три поединка 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию всех трёх поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 3-й тур, 17 августа 2025
- 12:00. «Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Чернигов»
- 14:00. ЮКСА Тарасовка – «Феникс-Мариуполь»
- 16:00. «Ингулец» Петрове – «Нива» Тернополь
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ворскла
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|30.08.25 18:00 Ворскла - Металлург Зп16.08.25 Черноморец 0:0 Ворскла08.08.25 Ворскла 3:0 ЮКСА02.08.25 Ворскла 2:1 Феникс-Мариуполь
|7
|2
|Черноморец
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|30.08.25 15:00 ЮКСА - Черноморец16.08.25 Черноморец 0:0 Ворскла10.08.25 Подолье 0:2 Черноморец02.08.25 Черноморец 2:1 Нива Тернополь
|7
|3
|Агробизнес
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|30.08.25 15:00 Нива Тернополь - Агробизнес16.08.25 Агробизнес 1:0 Металлист09.08.25 Буковина 0:0 Агробизнес01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег
|7
|4
|Прикарпатье
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|17.08.25 12:00 Прикарпатье - Чернигов11.08.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Прикарпатье01.08.25 Виктория 0:2 Прикарпатье
|6
|5
|Левый берег
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|30.08.25 15:00 Левый берег - Прикарпатье15.08.25 Виктория 1:2 Левый берег09.08.25 Левый берег 3:1 Пробий01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег
|6
|6
|Буковина
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|30.08.25 15:00 Буковина - Виктория15.08.25 Пробий 3:4 Буковина09.08.25 Буковина 0:0 Агробизнес02.08.25 Ингулец 0:0 Буковина
|5
|7
|Ингулец
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|17.08.25 16:00 Ингулец - Нива Тернополь10.08.25 Металлист 1:2 Ингулец02.08.25 Ингулец 0:0 Буковина
|4
|8
|Нива Тернополь
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|17.08.25 16:00 Ингулец - Нива Тернополь10.08.25 Нива Тернополь 1:0 Металлург Зп02.08.25 Черноморец 2:1 Нива Тернополь
|3
|9
|Пробий
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|30.08.25 15:00 Металлист - Пробий15.08.25 Пробий 3:4 Буковина09.08.25 Левый берег 3:1 Пробий03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов
|3
|10
|Виктория
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|30.08.25 15:00 Буковина - Виктория15.08.25 Виктория 1:2 Левый берег09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория01.08.25 Виктория 0:2 Прикарпатье
|3
|11
|ЮКСА
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|17.08.25 14:00 ЮКСА - Феникс-Мариуполь08.08.25 Ворскла 3:0 ЮКСА01.08.25 ЮКСА 1:0 Подолье
|3
|12
|Металлург Зп
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|30.08.25 18:00 Ворскла - Металлург Зп16.08.25 Металлург Зп 1:1 Подолье10.08.25 Нива Тернополь 1:0 Металлург Зп
|1
|13
|Подолье
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|30.08.25 15:00 Подолье - Ингулец16.08.25 Металлург Зп 1:1 Подолье10.08.25 Подолье 0:2 Черноморец01.08.25 ЮКСА 1:0 Подолье
|1
|14
|Чернигов
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|17.08.25 12:00 Прикарпатье - Чернигов09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов
|0
|15
|Металлист
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|30.08.25 15:00 Металлист - Пробий16.08.25 Агробизнес 1:0 Металлист10.08.25 Металлист 1:2 Ингулец
|0
|16
|Феникс-Мариуполь
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|17.08.25 14:00 ЮКСА - Феникс-Мариуполь11.08.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Прикарпатье02.08.25 Ворскла 2:1 Феникс-Мариуполь
|0
12:00. «Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Чернигов»
14:00. ЮКСА Тарасовка – «Феникс-Мариуполь»
16:00. «Ингулец» Петрове – «Нива» Тернополь
События матча
15’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Койдан (Чернигов).
