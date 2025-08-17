Прикарпатье – Чернигов – 0:3. Неудержимый Койдан. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 17 августа, в Первой лиге прошли матчи 3-го тура. «Прикарпатье» на своем поле принимало с ФК «Чернигов» и потерпело разгромное поражение.

Команды находились на разных полюсах турнирной таблицы. «Прикарпатье» два предыдущих матча выиграло, «Чернигов» же потерпел два поражения.

Гости открыли счет на 18-й минуте. Вячеслав Койдан после розыгрыша штрафного мощным ударом отправил мяч в сетку.

После перерыва Койдан забил еще два мяча. Хет-трик полузащитника стал первым в профессиональной истории ФК «Чернигов».

Первая лига. 3-й тур, 17 августа. Ивано-Франковск, стадион «Рух»

«Прикарпатье» Ивано-Франковск – ФК «Чернигов» – 0:3

Голы: Койдан, 18, 55, 64

