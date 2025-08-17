Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Прикарпатье – Чернигов – 0:3. Неудержимый Койдан. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Прикарпатье
17.08.2025 12:00 – FT 0 : 3
Чернигов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
17 августа 2025, 17:46 |
160
0

Прикарпатье – Чернигов – 0:3. Неудержимый Койдан. Видео голов и обзор матча

Вячеслав Койдан оформил хет-трик

17 августа 2025, 17:46 |
160
0
Прикарпатье – Чернигов – 0:3. Неудержимый Койдан. Видео голов и обзор матча
ФК Чернигов

В воскресенье, 17 августа, в Первой лиге прошли матчи 3-го тура. «Прикарпатье» на своем поле принимало с ФК «Чернигов» и потерпело разгромное поражение.

Команды находились на разных полюсах турнирной таблицы. «Прикарпатье» два предыдущих матча выиграло, «Чернигов» же потерпел два поражения.

Гости открыли счет на 18-й минуте. Вячеслав Койдан после розыгрыша штрафного мощным ударом отправил мяч в сетку.

После перерыва Койдан забил еще два мяча. Хет-трик полузащитника стал первым в профессиональной истории ФК «Чернигов».

Первая лига. 3-й тур, 17 августа. Ивано-Франковск, стадион «Рух»

«Прикарпатье» Ивано-Франковск – ФК «Чернигов» – 0:3

Голы: Койдан, 18, 55, 64

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Койдан (Чернигов).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Койдан (Чернигов).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Койдан (Чернигов).
По теме:
ВИДЕО. ЛНЗ шокировал Полесье на глазах Усика, забив с пенальти
Полесье – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Первая лига. Ингулец и Нива Тернополь закрыли третий тур боевой ничьей
Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск Вячеслав Койдан видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Футбол | 17 августа 2025, 07:20 27
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ

Доминик Ливакович заинтересовал киевлян

Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 17 августа 2025, 14:07 6
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок третьего тура состоится 17 августа в 15:30 по Киеву

С отмененным голом. Челси и Кристал Пелас разошлись миром
Футбол | 17.08.2025, 18:10
С отмененным голом. Челси и Кристал Пелас разошлись миром
С отмененным голом. Челси и Кристал Пелас разошлись миром
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Футбол | 16.08.2025, 19:38
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Футбол | 16.08.2025, 21:31
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
16.08.2025, 00:02 1
Бокс
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 30
Футбол
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
16.08.2025, 07:05
Теннис
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
16.08.2025, 09:23 17
Футбол
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
16.08.2025, 04:40 4
Футбол
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем