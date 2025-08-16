Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Прикарпатье – Чернигов. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
Прикарпатье
17.08.2025 12:00 - : -
Чернигов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
16 августа 2025, 11:03
56
0

Матч начнется 17 августа в 12:00 по Киеву

ФК Прикарпатье

В воскресенье, 17 августа состоится поединок 3-го тура Первой лиги Украины между «Прикарпатье» и «Черниговом». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Прикарпатье

В прошлом сезоне коллектив набрал 32 зачетных балла в чемпионате и занял 10-е место (2-е среди команд группы выбывания) в турнирной таблице. Из Кубка Украины Ивано-Франковская команда вылетела на стадии 1/32 финала после минимального поражения против «Буковины».

Достаточно уверенно клуб начал текущий розыгрыш Первой лиги, одержав две победы со счетом 2:0 над «Викторией» и «Фениксом» в первых 2-х турах. После матча против «Чернигова» Прикарпатье начнет свой путь в кубке, где первым соперником команды станет «Денгофф Дениховка» с чемпионата Киевской области.

Чернигов

В предыдущем сезоне команда выступала во Второй лиге Украины, где за 18 игр набрала 38 баллов и заняла 2 место своей группы, уступив «Колосу-2» на 1 очко. Впоследствии в матчах против «Скалы 1911» и «Металлурга» коллектив завоевал себе право выступать в Первой лиге. Из кубка клуб в прошлом сезоне также вылетел на стадии 1/32 финала, минимально проиграв «Викторию».

Новый сезон «Чернигов» начал не лучшим образом – в 1-м туре команда минимально проиграла «Пробой», а во 2-м 1:2 уступила «Викторию». Следующим матчем коллектива также станет игра 1/32 финала Кубка Украины, где «черно-желтые» будут противостоять киевскому «Атлету».

Личные встречи

Последний раз коллективы встречались в 2023 году в рамках матчей Первой лиги. Тогда в обоих поединках со счетом 2:0 победило «Прикарпатье».

Интересные факты

  • За 12 домашних поединков в прошлом сезоне чемпионата «Прикарпатье» набрало 18 очков – 2-й лучший показатель среди всех команд группы выбывания.
  • «Чернигов» набрал 22 балла за 9 выездных игр в прошлом сезоне Второй лиги – лучший показатель среди всех команд.
  • Прикарпатье отличилось 32 раза в прошлом сезоне Первой лиги – лучший результат для коллективов группы выбывания.

Прогноз

Я поставлю на победу «Прикарпатье» с коэффициентом 1.65.

Прогноз Sport.ua
Прикарпатье
17 августа 2025 -
12:00
Чернигов
Прикарпатье Ивано-Франковск Чернигов Первая лига Украины прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
