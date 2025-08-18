Ингулец – Нива Тернополь – 2:2. Спаслись на 90+1-й. Видео голов и обзор
«Нива» Тернополь вырвала ничью в компенсированное время
В воскресенье, 17 августа, в Первой лиге прошли матчи 3-го тура. В заключительном поединке игровой программы «Ингулец» встретился с тернопольской «Нивой».
Счет в матче на 23-й минуте открыли гости. Валентин Напуда замкнул прострел с правого фланга.
«Ингулец» отыгрался перед свистком на перерыв. Автором забитого мяча стал Виталий Фарасеенко.
Хозяева были полны решимости одержать победу. И на 82-й минуте Роман Волохатый вывел «Ингулец» вперед. Но у «Нивы» были свои планы. Команда спаслась от поражения благодаря голу Радиона Посевкина на 90+1-й минуте.
Первая лига. 3-й тур, 17 августа. Петрово, стадион «Ингулец»
«Ингулец» – «Нива» Тернополь – 2:2
Голы: Фарасеенко, 45+1, Волохатый, 82 – Напуда, 23, Посевкин, 90+1
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
