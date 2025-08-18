Ингулец – Нива Тернополь – 2:2. Спаслись на 90+1-й. Видео голов и обзор

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Ингулец
17.08.2025 16:00 – FT 2 : 2
Нива Тернополь
Украина. Первая лига
18 августа 2025, 10:51 |
«Нива» Тернополь вырвала ничью в компенсированное время

ФК Нива Тернополь

В воскресенье, 17 августа, в Первой лиге прошли матчи 3-го тура. В заключительном поединке игровой программы «Ингулец» встретился с тернопольской «Нивой».

Счет в матче на 23-й минуте открыли гости. Валентин Напуда замкнул прострел с правого фланга.

«Ингулец» отыгрался перед свистком на перерыв. Автором забитого мяча стал Виталий Фарасеенко.

Хозяева были полны решимости одержать победу. И на 82-й минуте Роман Волохатый вывел «Ингулец» вперед. Но у «Нивы» были свои планы. Команда спаслась от поражения благодаря голу Радиона Посевкина на 90+1-й минуте.

Первая лига. 3-й тур, 17 августа. Петрово, стадион «Ингулец»

«Ингулец» – «Нива» Тернополь – 2:2

Голы: Фарасеенко, 45+1, Волохатый, 82 – Напуда, 23, Посевкин, 90+1

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Радион Посевкин (Нива Тернополь).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Волохатый (Ингулец).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Фарасеенко (Ингулец).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Напуда (Нива Тернополь).
