Ингулец – Нива Тернополь – 2:2. Спаслись на 90+1-й. Видео голов и обзор

В воскресенье, 17 августа, в Первой лиге прошли матчи 3-го тура. В заключительном поединке игровой программы «Ингулец» встретился с тернопольской «Нивой».

Счет в матче на 23-й минуте открыли гости. Валентин Напуда замкнул прострел с правого фланга.

«Ингулец» отыгрался перед свистком на перерыв. Автором забитого мяча стал Виталий Фарасеенко.

Хозяева были полны решимости одержать победу. И на 82-й минуте Роман Волохатый вывел «Ингулец» вперед. Но у «Нивы» были свои планы. Команда спаслась от поражения благодаря голу Радиона Посевкина на 90+1-й минуте.

Первая лига. 3-й тур, 17 августа. Петрово, стадион «Ингулец»

«Ингулец» – «Нива» Тернополь – 2:2

Голы: Фарасеенко, 45+1, Волохатый, 82 – Напуда, 23, Посевкин, 90+1

