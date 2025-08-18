Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЮКСА – Феникс-Мариуполь – 0:0. Не смогли забить. Видеообзор матча
Первая лига
ЮКСА
17.08.2025 14:00 – FT 0 : 0
Феникс-Мариуполь
Украина. Первая лига
18 августа 2025, 10:24 |
ЮКСА – Феникс-Мариуполь – 0:0. Не смогли забить. Видеообзор матча

Поединок прошел в Буче на стадионе «Юбилейный»

ФК ЮКСА

В воскресенье, 17 августа, в Первой лиге прошли матчи 3-го тура. ФК ЮКСА провела поединок с клубом «Феникс-Мариуполь».

В предыдущих матчах ЮКСА набрала три очка. «Феникс-Мариуполь» потерпел два поражения.

Поединок прошел в напряженной борьбе. ЮКСА и «Феникс-Мариуполь» создали достаточно моментов для взятия ворот, но реализовать их не смогли.

В следующем туре ЮКСА сыграет с «Черноморцем». «Феникс-Мариуполь» проведет матч с ФК «Чернигов».

Первая лига. 3-й тур, 17 августа. Буча, стадион «Юбилейный»

ЮКСА – «Феникс-Мариуполь» – 0:0

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

