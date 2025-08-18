ЮКСА – Феникс-Мариуполь – 0:0. Не смогли забить. Видеообзор матча

В воскресенье, 17 августа, в Первой лиге прошли матчи 3-го тура. ФК ЮКСА провела поединок с клубом «Феникс-Мариуполь».

В предыдущих матчах ЮКСА набрала три очка. «Феникс-Мариуполь» потерпел два поражения.

Поединок прошел в напряженной борьбе. ЮКСА и «Феникс-Мариуполь» создали достаточно моментов для взятия ворот, но реализовать их не смогли.

В следующем туре ЮКСА сыграет с «Черноморцем». «Феникс-Мариуполь» проведет матч с ФК «Чернигов».

Первая лига. 3-й тур, 17 августа. Буча, стадион «Юбилейный»

ЮКСА – «Феникс-Мариуполь» – 0:0

