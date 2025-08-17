Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЮКСА и Феникс-Мариуполь завершили вничью матч третьего тура Первой лиги
ЮКСА и Феникс-Мариуполь завершили вничью матч третьего тура Первой лиги

Поединок прошел в Буче на стадионе «Юбилейный»

ЮКСА и Феникс-Мариуполь завершили вничью матч третьего тура Первой лиги
ФК Феникс-Мариуполь

В воскресенье, 17 августа, в Первой лиге прошли матчи 3-го тура. ФК ЮКСА на своем поле сыграла с клубом «Феникс-Мариуполь».

В предыдущих матчах набрала три очка. «Феникс-Мариуполь» потерпел два поражения.

Поединок прошел в напряженной борьбе. ЮКСА и «Феникс-Мариуполь» создали достаточно моментов для взятия ворот, но реализовать их не смогли.

Первая лига. 3-й тур, 17 августа. Буча, стадион «Юбилейный»

ЮКСА – «Феникс-Мариуполь» – 0:0

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка Феникс-Мариуполь
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
