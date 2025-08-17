17.08.2025 14:00 – FT 0 : 0
Украина. Первая лига17 августа 2025, 16:24 |
60
0
ЮКСА и Феникс-Мариуполь завершили вничью матч третьего тура Первой лиги
Поединок прошел в Буче на стадионе «Юбилейный»
В воскресенье, 17 августа, в Первой лиге прошли матчи 3-го тура. ФК ЮКСА на своем поле сыграла с клубом «Феникс-Мариуполь».
В предыдущих матчах набрала три очка. «Феникс-Мариуполь» потерпел два поражения.
Поединок прошел в напряженной борьбе. ЮКСА и «Феникс-Мариуполь» создали достаточно моментов для взятия ворот, но реализовать их не смогли.
Первая лига. 3-й тур, 17 августа. Буча, стадион «Юбилейный»
ЮКСА – «Феникс-Мариуполь» – 0:0
