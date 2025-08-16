Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЮКСА – Феникс. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
ЮКСА
17.08.2025 14:00 - : -
Феникс-Мариуполь
Украина. Первая лига
16 августа 2025, 13:11
ЮКСА – Феникс. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 17 августа в 14:00 по Киеву

ЮКСА – Феникс. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ЮКСА

В воскресенье, 17 августа состоится поединок 3-го тура Первой лиги Украины между тарасовской «ЮКСА» и мариупольским «Фениксом». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

ЮКСА

В прошлом сезоне команда выступала в чемпионской группе Первой лиги, где с 27 очками заняла последнее, 8 место. В общей сложности в 8 играх второй части чемпионата коллектив одержал всего 1 победу, дважды сыграл вничью и 5 раз проиграл. В Кубке Украины «черно-белые» вылетели на стадии 1/8 финала от «Александрии», до этого одолев на своем пути «Реал Фарму», «Подолье» и «Кудровку».

В межсезонье «крестоносцы» наняли нового главного тренера, которым стал бывший помощник Александра Кучера Андерсон Рибейра. В 1-м туре нового сезона Первой лиги коллектив минимально обыграл «Подолье», однако затем уступил «Ворскли» со счетом 3:0.

Феникс

«Феникс» в прошлом сезоне вел борьбу за сохранение прописки и с 28 баллами на счету занял 13-е место, оторвавшись от зоны переходных игр всего на 2 зачетных пункта. Также команда провалилась в прошлогоднем Кубке Украины, вылетев от «Горняк-Спорт» на стадии 1/64 финала.

Новый сезон «Феникс» начал неудачно – в 1-м туре клуб 2:1 уступил «Ворскле», а затем проиграл «Прикарпатью» со счетом 2:0.

Личные встречи

В истории официальных поединков команды играли только раз – в Первой лиге в прошлом сезоне. Тогда ЮКСА победила со счетом 3:2. В другой игре того же розыгрыша чемпионата коллективы не встретились, «Фениксу» было присуждено техническое поражение.

Интересные факты

  • В последних 10 домашних играх «ЮКСА» одержала только 1 победу – против «Подолья» в 1 туре Первой лиги 2025/26.
  • «ЮКСА» забила 33 мяча в прошлом сезоне Первой лиги – 2-й лучший показатель среди коллективов чемпионской группы. Однако также команда пропустила больше голов – 35.
  • «Феникс» не может сохранить ворота сухими уже в течение 7 игр.

Прогноз

Я поставлю на победу «ЮКСА» с коэффициентом 1.6.

Прогноз Sport.ua
ЮКСА
17 августа 2025 -
14:00
Феникс-Мариуполь
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
