Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Ингулец и Нива Тернополь закрыли третий тур боевой ничьей
Первая лига
Ингулец
17.08.2025 16:00 – FT 2 : 2
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
17 августа 2025, 18:21 | Обновлено 17 августа 2025, 18:31
101
0

Первая лига. Ингулец и Нива Тернополь закрыли третий тур боевой ничьей

Поединок прошел в Петрово на стадионе «Ингулец»

17 августа 2025, 18:21 | Обновлено 17 августа 2025, 18:31
101
0
Первая лига. Ингулец и Нива Тернополь закрыли третий тур боевой ничьей
ФК Нива Тернополь

В воскресенье, 17 августа, в Первой лиге прошли матчи 3-го тура. В заключительном поединке игровой программы сыграли «Ингулец» и тернопольская «Нива».

Счет в матче открыли гости. На 23-й минуте Валентин Напуда замкнул прострел с правого фланга.

«Ингулец» отыгрался перед свистком на перерыв. Автором забитого мяча стал Виталий Фарасеенко.

Хозяева намеревались одержать победу. И на 70-й минуте Роман Волохатый вывел «Ингулец вперед. Но у «Нивы» были свои планы. Команда ушла от поражения благодаря голу Радиона Посевкина на 80-й минуте.

Первая лига. 3-й тур, 17 августа. Петрово, стадион «Ингулец»

«Ингулец» – «Нива» Тернополь – 2:2

Голы: Фарасеенко, 45+1, Волохатый, 70 – Напуда, 23, Посевкин, 80

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Нива Тернополь.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Волохатый (Ингулец).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Фарасеенко (Ингулец).
25’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Нива Тернополь.
По теме:
Полесье – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Судаков поблагодарил болельщиков Вереса за поддержку
Прикарпатье – Чернигов – 0:3. Неудержимый Койдан. Видео голов и обзор матча
Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ингулец Радион Посевкин Валентин Напуда Виталий Фарасеенко Роман Волохатый
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полный матч Ярмолюка. Ноттингем Форест одолел Брентфорд
Футбол | 17 августа 2025, 18:21 0
Полный матч Ярмолюка. Ноттингем Форест одолел Брентфорд
Полный матч Ярмолюка. Ноттингем Форест одолел Брентфорд

Дублем отличился нападающий хозяев Крис Вуд

Итоговый медальный зачет. Украина с 44 медалями вошла в топ-3 Всемирных игр
Другие виды | 17 августа 2025, 15:46 9
Итоговый медальный зачет. Украина с 44 медалями вошла в топ-3 Всемирных игр
Итоговый медальный зачет. Украина с 44 медалями вошла в топ-3 Всемирных игр

Сине-желтая команда взяла 16 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых наград

«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
Бокс | 17.08.2025, 08:13
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Бокс | 17.08.2025, 00:45
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Футбол | 17.08.2025, 10:14
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
16.08.2025, 04:00 3
Футбол
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
16.08.2025, 07:20 3
Футбол
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 7
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
16.08.2025, 18:59 2
Бокс
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
16.08.2025, 07:05
Теннис
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 4
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
16.08.2025, 00:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем