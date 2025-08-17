Первая лига. Ингулец и Нива Тернополь закрыли третий тур боевой ничьей

В воскресенье, 17 августа, в Первой лиге прошли матчи 3-го тура. В заключительном поединке игровой программы сыграли «Ингулец» и тернопольская «Нива».

Счет в матче открыли гости. На 23-й минуте Валентин Напуда замкнул прострел с правого фланга.

«Ингулец» отыгрался перед свистком на перерыв. Автором забитого мяча стал Виталий Фарасеенко.

Хозяева намеревались одержать победу. И на 70-й минуте Роман Волохатый вывел «Ингулец вперед. Но у «Нивы» были свои планы. Команда ушла от поражения благодаря голу Радиона Посевкина на 80-й минуте.

Первая лига. 3-й тур, 17 августа. Петрово, стадион «Ингулец»

«Ингулец» – «Нива» Тернополь – 2:2

Голы: Фарасеенко, 45+1, Волохатый, 70 – Напуда, 23, Посевкин, 80

Видеозапись матча

Инфографика