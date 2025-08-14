Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 августа 2025, 06:20 | Обновлено 14 августа 2025, 06:21
Трофей Забарного в ПСЖ, судьба Шовковского в Динамо, жеребьевка КУ

Главные новости за 13 августа на Sport.ua

14 августа 2025, 06:20 | Обновлено 14 августа 2025, 06:21
Трофей Забарного в ПСЖ, судьба Шовковского в Динамо, жеребьевка КУ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 13 августа.

1А. Камбек за трофеем. ПСЖ вырвал Суперкубок УЕФА в серии пенальти
В решающий момент команда Луиса Энрике переломила ход матча против «Тоттенгема»

1B. ПСЖ – Тоттенхэм – 2:2 (пен. 4:3). Суперкамбэк парижан. Видео голов и обзор
Смотрите самые интересные моменты матча Суперкубка УЕФА

2А. ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарной медаль Суперкубка УЕФА
Маркиньос поступил довольно неожиданно

2B. Луис Энрике: «Этот результат, возможно, несправедлив по отношению к Тоттенхэму»
Коуч пообщался с журналистами после матча за Суперкубок УЕФА

3А.Арда ТУРАН: «Будет сложный матч. Играем по той же тактике. Надо забивать»
Коуч Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой Q3 ЛЕ с Панатинаикосом

3B. ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку в Кракове перед игрой Лиги Европы
Горняки сыграют ответный матч против Панатинаикоса

4А. Гусев может сменить Шовковского во главе Динамо из-за фиаско в ЛЧ
На тренерском мостике «бело-синих» могут произойти изменения

4B. Известно, какие изменения Динамо запланировало после крушения в Лиге чемпионов
Киевляне вылетели из розыгрыша главного еврокубка от Пафоса

5. Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Вступают в игру клубы УПЛ
Четыре представителя Украины в еврокубках присоединятся с 1/16 финала

6. Винус и другие: определены все обладатели wild card на US Open 2025
Матчи основной сетки Открытого чемпионата США стартуют 24 августа

7. Боевое самбо. Три украинца взяли золото Всемирных игр, преодолев нейтралов
Петр Давыденко, Владислав Руднев и Андрей Кучеренко заняли первые места

8. Формула-1 назвала лучших пилотов сезона-2025
В Пиастре оценка выше, чем у Норриса

9. Украинский талант переехал из Северной Америки на родину Гашека
Защитник Никита Бондарев будет выступать в одной команде с Алексеем Евтеховым

10А. Чтобы пройти Пафос, Динамо нужно было хоть выйти на поле
Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о камнях в динамовский огород

10B. Шовковский прав: Динамо нужны новички, причем легионеры – это важно
Качественные иностранцы в «бело-синих» нуждаются как никогда…

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
