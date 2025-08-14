Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ – Тоттенхэм – 2:2 [пен. 4:3]. Суперкамбэк парижан. Видео голов и обзор
Суперкубок УЕФА
ПСЖ
13.08.2025 22:00 – FT 2 : 2
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Суперкубок УЕФА
14 августа 2025, 00:20 |
ПСЖ – Тоттенхэм – 2:2 [пен. 4:3]. Суперкамбэк парижан. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча Суперкубка УЕФА

Getty Images/Global Images Ukraine

13 августа прошел матч за Суперкубок УЕФА между командами ПСЖ (Франция) и Тоттенхэм (Англия).

Поединок прошел на стадионе Дачия Арена в Удине (Италия). Трофей выиграли парижане.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы за «шпор» забивали Микки ван де Вен и Кристиан Ромеро. Парижане отыграли один гол на 85-й. Счет 1:2 в матче сделал Ли Кан Ин. А на 90+4 суперкамбэк парижанам подарил гол Гонсалу Рамуша.

По регламенту турнира в случае ничьей в основное время команды пробивали пенальти. В серии одиннадцатиметровых были точнее парижане – 4:3.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, который в финале турнира одолел Интер со счетом 5:0. В финале Лиги Европы Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед (1:0).

Украинский новобранец парижан Илья Забарный пропустил этот матч, не попав в заявку.

Суперкубок УЕФА. 13 августа.

ПСЖ – Тоттенхэм – 2:2 [пен 4:3]

Голы: Ли Кан Ин, 85, Рамуш, 90+4 – Микки ван де Вен, 39, Кристиан Ромеро, 47.

ГОЛ! Микки ван де Вен, 39 мин, 0:1

ГОЛ! Кристиан Ромеро, 47. мин, 0:2

ГОЛ! Ли Кан Ин, 85. мин, 1:2

ГОЛ! Гонсалу Рамуш, 90+4 мин, 2:2

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Нуно Мендеш (ПСЖ).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Педро Порро (Тоттенхэм).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Ли Кан Ин (ПСЖ).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Усман Дембеле (ПСЖ).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Родриго Бентанкур (Тоттенхэм).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Соланке (Тоттенхэм).
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Ли Кан Ин (ПСЖ).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Ромеро (Тоттенхэм).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Микки ван де Вен (Тоттенхэм).
По теме:
Камбек за трофеем. ПСЖ вырвал Суперкубок УЕФА в серии пенальти
ВИДЕО. КАМБЭК ПСЖ! Парижане отыгрались с 0:2. Будут пенальти
ВИДЕО. Интрига еще жива! ПСЖ отыграл один гол в матче с Тоттенхэмом
Тоттенхэм Суперкубок УЕФА ПСЖ Илья Забарный ПСЖ - Тоттенхэм видео голов и обзор Микки ван де Вен Кристиан Ромеро
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
