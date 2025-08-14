ПСЖ – Тоттенхэм – 2:2 [пен. 4:3]. Суперкамбэк парижан. Видео голов и обзор
Смотрите самые интересные моменты матча Суперкубка УЕФА
13 августа прошел матч за Суперкубок УЕФА между командами ПСЖ (Франция) и Тоттенхэм (Англия).
Поединок прошел на стадионе Дачия Арена в Удине (Италия). Трофей выиграли парижане.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голы за «шпор» забивали Микки ван де Вен и Кристиан Ромеро. Парижане отыграли один гол на 85-й. Счет 1:2 в матче сделал Ли Кан Ин. А на 90+4 суперкамбэк парижанам подарил гол Гонсалу Рамуша.
По регламенту турнира в случае ничьей в основное время команды пробивали пенальти. В серии одиннадцатиметровых были точнее парижане – 4:3.
ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, который в финале турнира одолел Интер со счетом 5:0. В финале Лиги Европы Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед (1:0).
Украинский новобранец парижан Илья Забарный пропустил этот матч, не попав в заявку.
Суперкубок УЕФА. 13 августа.
ПСЖ – Тоттенхэм – 2:2 [пен 4:3]
Голы: Ли Кан Ин, 85, Рамуш, 90+4 – Микки ван де Вен, 39, Кристиан Ромеро, 47.
ГОЛ! Микки ван де Вен, 39 мин, 0:1
ГОЛ! Кристиан Ромеро, 47. мин, 0:2
ГОЛ! Ли Кан Ин, 85. мин, 1:2
ГОЛ! Гонсалу Рамуш, 90+4 мин, 2:2
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер – о бое Пол – Джошуа
Коуч «бело-синих» попросил о нескольких трансферах, чтобы усилить команду