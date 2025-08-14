13 августа прошел матч за Суперкубок УЕФА между командами ПСЖ (Франция) и Тоттенхэм (Англия).

Поединок прошел на стадионе Дачия Арена в Удине (Италия). Трофей выиграли парижане.

Голы за «шпор» забивали Микки ван де Вен и Кристиан Ромеро. Парижане отыграли один гол на 85-й. Счет 1:2 в матче сделал Ли Кан Ин. А на 90+4 суперкамбэк парижанам подарил гол Гонсалу Рамуша.

По регламенту турнира в случае ничьей в основное время команды пробивали пенальти. В серии одиннадцатиметровых были точнее парижане – 4:3.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, который в финале турнира одолел Интер со счетом 5:0. В финале Лиги Европы Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед (1:0).

Украинский новобранец парижан Илья Забарный пропустил этот матч, не попав в заявку.

Суперкубок УЕФА. 13 августа.

ПСЖ – Тоттенхэм – 2:2 [пен 4:3]

Голы: Ли Кан Ин, 85, Рамуш, 90+4 – Микки ван де Вен, 39, Кристиан Ромеро, 47.

ГОЛ! Микки ван де Вен, 39 мин, 0:1

ГОЛ! Кристиан Ромеро, 47. мин, 0:2

ГОЛ! Ли Кан Ин, 85. мин, 1:2

ГОЛ! Гонсалу Рамуш, 90+4 мин, 2:2