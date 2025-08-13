ПСЖ – Тоттенхэм. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией финального поединка Суперкубка УЕФА
В среду, 13-го августа, состоится финальный поединок Суперкубка УЕФА, в котором сразятся ПСЖ и лондонский «Тоттенхэм». Матч пройдет в Удине (Италия), на поле стадиона «Фриули», начало в 22:00.
Обладатели главных трофеев Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА сойдутся между собой в первом большом матче еврокубкового сезона. А со вчерашнего дня еще больше украинских болельщиков будут следить за игрой команды Луиса Энрике, которая подписала центрального защитника нашей сборной Илью Забарного. ПСЖ был близок к победе и на Клубном чемпионате мира этим летом, но уступил в финале лондонскому «Челси». А «Тоттенхэм» тем временем вновь поменял тренера, и на настолько высоком уровне Томасу Франку работать еще не приходилось.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПСЖ – «Тоттенхэм», за которой можно следить в украинской версии сайта.
22:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фермин Лопес может стать игроком основы
Динамо проиграло Пафосу в третьем раунде квалификации с общим счетом 0:3