В среду, 13-го августа, состоится финальный поединок Суперкубка УЕФА, в котором сразятся ПСЖ и лондонский «Тоттенхэм». Матч пройдет в Удине (Италия), на поле стадиона «Фриули», начало в 22:00.

Обладатели главных трофеев Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА сойдутся между собой в первом большом матче еврокубкового сезона. А со вчерашнего дня еще больше украинских болельщиков будут следить за игрой команды Луиса Энрике, которая подписала центрального защитника нашей сборной Илью Забарного. ПСЖ был близок к победе и на Клубном чемпионате мира этим летом, но уступил в финале лондонскому «Челси». А «Тоттенхэм» тем временем вновь поменял тренера, и на настолько высоком уровне Томасу Франку работать еще не приходилось.

