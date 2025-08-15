Луис ЭНРИКЕ: «До матча за Суперкубок у нас было всего пять тренировок»

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФА (2:2, пен. 4:3):

«Какое безумие! Вот слово – безумие. Должен сказать, что я очень счастлив. Не думаю, что мы заслужили победу, потому что разница между такой командой, как Тоттенхэм, у которой было много тренировок, и нами, у которых было всего пять тренировочных сессий. Я считаю, что это чудо. Я рад, потому что сейчас, как и всегда, мы видели, как наши болельщики поддерживали команду на протяжении всего матча, даже когда мы проигрывали 1:0, а потом 2:0.

В итоге, хотя я и не думаю, что мы заслужили это, должен сказать, что рад за всех игроков и особенно за болельщиков. Важно выиграть этот трофей, даже если мы бы предпочли отдохнуть и подумать о следующем сезоне. Играть в финале Суперкубка сложно, ведь для этого нужно победить в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Было странно иметь такие короткие каникулы, но еще раз скажу – я доволен своими игроками. Мы счастливы, мы чемпионы!»