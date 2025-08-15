Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис ЭНРИКЕ: «До матча за Суперкубок у нас было всего пять тренировок»
Суперкубок УЕФА
ПСЖ
13.08.2025 22:00 – FT 2 : 2
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Суперкубок УЕФА
15 августа 2025, 04:31 | Обновлено 15 августа 2025, 04:59
22
0

Луис ЭНРИКЕ: «До матча за Суперкубок у нас было всего пять тренировок»

ПСЖ в матче за Суперкубок по пенальти переиграл Тоттенхэм

15 августа 2025, 04:31 | Обновлено 15 августа 2025, 04:59
22
0
Луис ЭНРИКЕ: «До матча за Суперкубок у нас было всего пять тренировок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФА (2:2, пен. 4:3):

«Какое безумие! Вот слово – безумие. Должен сказать, что я очень счастлив. Не думаю, что мы заслужили победу, потому что разница между такой командой, как Тоттенхэм, у которой было много тренировок, и нами, у которых было всего пять тренировочных сессий. Я считаю, что это чудо. Я рад, потому что сейчас, как и всегда, мы видели, как наши болельщики поддерживали команду на протяжении всего матча, даже когда мы проигрывали 1:0, а потом 2:0.

В итоге, хотя я и не думаю, что мы заслужили это, должен сказать, что рад за всех игроков и особенно за болельщиков. Важно выиграть этот трофей, даже если мы бы предпочли отдохнуть и подумать о следующем сезоне. Играть в финале Суперкубка сложно, ведь для этого нужно победить в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Было странно иметь такие короткие каникулы, но еще раз скажу – я доволен своими игроками. Мы счастливы, мы чемпионы!»

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Нуно Мендеш (ПСЖ).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Педро Порро (Тоттенхэм).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Ли Кан Ин (ПСЖ).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Усман Дембеле (ПСЖ).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Родриго Бентанкур (Тоттенхэм).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Соланке (Тоттенхэм).
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Ли Кан Ин (ПСЖ).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Ромеро (Тоттенхэм).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Микки ван де Вен (Тоттенхэм).
По теме:
Усман ДЕМБЕЛЕ: «Мы думали, что будет тяжело, особенно на 85-й минуте»
Брэдли БАРКОЛА: «Проявили характер и победили в серии пенальти»
Ассистент Турана: «Не разделяем мнение судьи. Его решение было неудачным»
Тоттенхэм Луис Энрике Суперкубок УЕФА ПСЖ ПСЖ - Тоттенхэм пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК ПСЖ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Бокс | 14 августа 2025, 09:14 4
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»

Дерек – о поединке между Итаумой и Уайтом

Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Футбол | 14 августа 2025, 06:45 1
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА

13 августа парижане оформили камбек против Тоттенхэма и вырвали титул в серии пенальти

Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (пен. 3:4). Драма в Кракове. Видео голов, обзор
Футбол | 15.08.2025, 00:35
Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (пен. 3:4). Драма в Кракове. Видео голов, обзор
Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (пен. 3:4). Драма в Кракове. Видео голов, обзор
34-кратный чемпион Бельгии пробился в Q4 Лиги конференций. С кем сыграет?
Футбол | 15.08.2025, 05:07
34-кратный чемпион Бельгии пробился в Q4 Лиги конференций. С кем сыграет?
34-кратный чемпион Бельгии пробился в Q4 Лиги конференций. С кем сыграет?
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос
Футбол | 14.08.2025, 08:05
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
13.08.2025, 21:27
Футбол
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
13.08.2025, 16:00 12
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
13.08.2025, 18:44 42
Футбол
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
13.08.2025, 20:51 9
Футбол
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
13.08.2025, 05:30
Бокс
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 28
Футбол
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем