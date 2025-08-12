Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

13 августа, можно начинать официальным началом большого футбольного сезона в Европе, ведь в этот день будет разыгран Суперкубок УЕФА. За титул сразятся ПСЖ и Тоттенхэм, встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Парижане выдали фантастический прошлый сезон, выиграли все трофеи на внутренней арене, а также, впервые в истории взяли Лигу чемпионов, в финальном матче французский клуб разгромил Интер – 5:0.

Вишенкой на торте могла стать победа на клубном чемпионате мира, где ПСЖ довольно уверенно добрался до финала, однако, в битве за трофей команда провалилась, уступив Челси – 0:3. Сложно сказать, в чем причина слабой игры в упомянутом матче, возможно, футболисты сами поверили раньше времени, что трофей у них в кармане.

С чемпионата мира прошел месяц, так что у футболистов не было много времени на отдых в этом сезоне. В этом матче не сыграет Доннарумма, похоже на разногласия с руководством из-за продолжения контракта. Итальянец уже сообщил об уходе из клуба.

Тоттенхэм

«Шпоры» в прошлом сезоне катастрофически выглядели в прошлом сезоне, если говорить об АПЛ, заняв только 17-е место. Клубу хотя бы не пришлось бороться за выживание, так как тройка аутсайдеров оказалась далеко.

Главная надежда была на Лигу Европы, где Тоттенхэм сумел добраться до финала, а там пришлось сразиться с Манчестер Юнайтед. В не самом зрелищном матче лондонцы смогли одержать историческую победу со счетом 1:0. Команда не только взяла престижный трофей, а и завоевала путевку в Лигу чемпионов.

Несмотря на такой успех, клуб назначил нового тренера, датчанина Томаса Франка, который раньше работал с Брентфордом. Летом Тоттенхэм провел шесть контрольных матчей, дважды выиграл, три встречи завершились вничью, последний матч команда проиграла Баварии – 0:4. Точно не смогут сыграть из-за травм Дрегушин, Кулусевски, Меддисон и Соломон.

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что команды играли между собой всего раз, это была товарищеская встреча в далеком 2017-м году, тогда Тоттенхэм выиграл со счетом 4:2.

Прогноз

Парижане ожидаемо котируются фаворитами в этой паре, все-таки команда выиграла турнир уровнем выше, да и в принципе смотрится лучше предстоящего соперника.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа ПСЖ – 1,46, ничья – 4,88, победа Тоттенхэма – 6,6.

Битва состоится в Удине, думаю, на трибунах не будет какого-то перевеса у одного из клубов, а вот на поле ПСЖ должен владеть преимуществом. Тоттенхэму опасно лезть в открытый футбол против такого соперника. Ребята Луиса Энрике далеко не безгрешны, но я поставлю на их победу с форой -1 гола за 1,71.