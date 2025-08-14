Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Суперкубок УЕФА
ПСЖ
13.08.2025 22:00 – FT 2 : 2
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Тоттенхэм
Суперкубок УЕФА
Камбек за трофеем. ПСЖ вырвал Суперкубок УЕФА в серии пенальти

В решающий момент команда Луиса Энрике переломила ход матча против «Тоттенхэма»

Камбек за трофеем. ПСЖ вырвал Суперкубок УЕФА в серии пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Суперкубок УЕФА. Финал.

ПСЖ – «Тоттенхэм» - 2:2 (4:3 – пен.)

Голы: Кан Ин, 85, Рамуш, 90+4 – ван де Вен, 39, Ромеро, 48

Предупреждения: Баркола, 55, Пачо, 58, Дембеле, 90 – Ришарлисон, 53, Дансо, 62

ПСЖ: Шевалье – Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими – Дуэ (Рамуш, 78), Витинья, Заир-Эмери (Кан Ин, 68) – Кварацхелия (Руис, 60), Дембеле, Баркола (Мбае, 67).

«Тоттенхэм»: Викарио – Спенс, ван де Вен, Дансо, Ромеро, Порро – Бентанкур, Сарр (Бергвалль, 90), Палинья (Грей, 72) – Ришарлисон (Соланке, 72), Кудус (Тель, 79).

Арбитр: Жуан Педру Пиньейру (Португалия).

Стадион: «Фриули» (Удине, Италия).

Удары (в створ): 12 (3) – 12 (5)
Угловые: 7 – 2
Оффсайды: 2 – 4.

ПСЖ - ТОТТЕНХЭМ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 33°C

MaximusOne
Я собі уявляю яких кеф був на 84 хвилині, на те що ПСЖ візьме трофей.
+1
Паша Мех
ПСЖ с победой!!
Вырвали ничейку все таки!!!
Молодцы👏👏👏👏
+1
ViAn
ПСЖ тільки 06.08 вийшов із відпустки. Вони тиждень тренуються. Вимагати гру і форму зараз - нонсенс. Але такий рівень гравців, що вони всеодно витягли цю гру. Це фантастика.
0
der_MaiStier
ПСЖ ще настільки не в кондиціях після нещодавньої відпустки, що Енріке довелось тасувати весь склад, щоб знайти тих, хто може зараз видавати пристойну гру. І знайшов. Молодці. Не певен, що Шевальє стане адекватною заміною Доннаруми, але це покаже лише час
0
Перший Серед Рівних
Полный отстой. Отскок від аутсайдера АПЛ. Я вам кажу, ніякий це не великий клуб, це чемпіон-одногодка, який наступний раз виграє ЛЧ через років 50. В найближчій ЛЧ вонибудуть побиті максимум на першому раунді плей-офф. Вони в минулому році в плей-офф вийшли із 15-го чи якого там місця, а потім їх поперло. Всі настільки їх ідеалізують шо капець, величайший клуб, ідеальний клуб, і філософія тут вам, і неповторний стиль, принципи і підходи, тра-ля-ля. А це просто вистреливший мішок. Побачите де скоро буде цей філософський клуб. 
0
Стюард #11
Отстойники унылые
0
Лига
В Тоттенхем многие не верили против Псж, но по игре они лучше смотрелись молодцы ! где то не повезло, где то сами виноваты, да и сели в последние 20 минут на своей половине
0
Alex
Забарный !
0
Dynamic
Перший трофей для Забарного! Не встиг киянин і вихованець нашого славетного величного Динамо прийту в клуб, як вже став супер-чемпіоном Європи! Вітання від всієї динамівської родини! Пишаємось 🤍💙
0
nivavn
РЕКОРДСМЕН Ілля Забарний !!! Найшвидшій Супер Кубок в історії Українців
-1
New Zealander
Пох. Завтра ( точніше вже сьогодні) Шахтар грає. А це таке... 
Ответить
Показать Скрыть 1 ответ
_9Quantum19_
Таке собі...  Якби зрівняли в основний час, ще можна було б зрозуміти, а так... Віддайте кубок Тотенхему!!
-6
