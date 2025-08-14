Камбек за трофеем. ПСЖ вырвал Суперкубок УЕФА в серии пенальти
В решающий момент команда Луиса Энрике переломила ход матча против «Тоттенхэма»
Суперкубок УЕФА. Финал.
ПСЖ – «Тоттенхэм» - 2:2 (4:3 – пен.)
Голы: Кан Ин, 85, Рамуш, 90+4 – ван де Вен, 39, Ромеро, 48
Предупреждения: Баркола, 55, Пачо, 58, Дембеле, 90 – Ришарлисон, 53, Дансо, 62
ПСЖ: Шевалье – Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими – Дуэ (Рамуш, 78), Витинья, Заир-Эмери (Кан Ин, 68) – Кварацхелия (Руис, 60), Дембеле, Баркола (Мбае, 67).
«Тоттенхэм»: Викарио – Спенс, ван де Вен, Дансо, Ромеро, Порро – Бентанкур, Сарр (Бергвалль, 90), Палинья (Грей, 72) – Ришарлисон (Соланке, 72), Кудус (Тель, 79).
Арбитр: Жуан Педру Пиньейру (Португалия).
Стадион: «Фриули» (Удине, Италия).
Удары (в створ): 12 (3) – 12 (5)
Угловые: 7 – 2
Оффсайды: 2 – 4.
Температура: 33°C
