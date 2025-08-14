Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. У кого больше всех трофеев? Исторический список матчей за Суперкубок
Суперкубок УЕФА
14 августа 2025, 06:43 | Обновлено 14 августа 2025, 07:27
1089
0

ПСЖ совершил камбек в матче с Тоттенхэмом и впервые завоевал этот титул

Getty Images/Global Images Ukraine

13 августа 2025 года в итальянском Удине состоялся матч за Суперкубок УЕФА.

Французский ПСЖ совершил суперкамбэк и обыграл Тоттенхэм по пенальти (2:2, пен. 4:3).

Тоттенхэм получил комфортное преимущество благодаря голам Микки ван де Вена и Кристиана Ромеро. Однако парижская команда спасла игру двумя голами в конце матча, забили Ли Кан-Ин и Гонсалу Рамуш. В серии послематчевых пенальти Тоттенхэм не реализовал два удара, а ПСЖ забил 4 из 5.

Камбек принес французскому клубу первый титул Суперкубка УЕФА в истории. Эта победа стала пятым трофеем ПСЖ в 2025 году (Суперкубок Франции, Лига 1, Кубок Франции, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА).

Больше всего трофеев Суперкубка УЕФА имеют: Реал (6 титулов), Барселона, Милан (по 5), Ливерпуль (4), Атлетико (3), Челси, Бавария, Аякс, Андерлехт, Валенсия, Ювентус (по 2).

Трижды за Суперкубок УЕФА выступали украинские клубы: Динамо имеет победу (1975) и поражение (1986), а Шахтер уступил Барселоне в 2009 году.

Суперкубок УЕФА 2025

13 августа 2025. Удине (Италия)

ПСЖ (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 2:2 (пен. 4:3)

Голы: Ли Кан-Ин, 85, Рамуш, 90+4 – ван де Вен, 39, Ромеро, 48

Исторический список матчей за Суперкубок (в формате одного матча)

Количество трофеев Суперкубка УЕФА по клубам

Тоттенхэм Суперкубок УЕФА ПСЖ ПСЖ - Тоттенхэм статистические расклады выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
