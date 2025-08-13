Чтобы пройти Пафос, Динамо нужно было хотя бы выйти на поле

Могло быть и хуже, реализуй «Пафос» все свои моменты. Моменты, которые киевляне просто бестолково дарили своему сопернику. А вот лучше быть точно не могло. По определению не могло. Потому что абсолютно по всем игровым показателям кипрская команда оказалась сильнее украинской команды.

Лично мне не режет слух такая констатация: «кипрская команда оказалась сильнее украинской». Учитывая, в каких условиях развивается сейчас наш футбол, то вообще-то нужно сказать спасибо за то, что вообще наши команды где-то там играют. Где-то там.

Но вот если говорить более конкретно, то мой слух режет следующая констатация: «кипрская команда оказалась на голову сильнее украинской команды». Имею ввиду конкретный выездной поединок «Динамо» против «Пафоса». Кто-то будет спорить, что киприоты оказались на уровень сильнее нашего чемпиона? Спешу сам же и ответить: вряд ли. И вот такое положение вещей – «на голову сильнее» – лично для меня непонятно. И это – как минимум.

После первого поединка динамовцев против «Пафоса», номинально домашнего, меня не покидало ощущение, что команде Александра Шовковского не повезло. Не «банально» не повезло, а «просто» не повезло. Ну, так бывает. Это что-то вроде того, как не повезло «Полесью» в первой игре, тоже номинально домашней, против команды из Андорры.

И вот я почему-то вбил себе в голову, точнее говоря, даже уверовал, что в ответном поединке против «Пафоса» нашему чемпиону повезет больше. А такое везение будет предопределено повышенной мотивацией, спортивной злостью и отличной подготовкой украинского чемпиона.

К тому же, я отлично помнил прошлогоднюю еврокубковую квалификацию «Динамо». Ну, красивые победы над «Партизаном» и «Глазго Рейнджерс» – командами как минимум не слабее за нынешнего оппонента «бело-синих».

Не слишком убедительная игра команды Шовковского в первом раунде нынешней еврокубковой квалификации (первом конкретно для «Динамо») натолкнула меня на крамольную мысль, что Александр Владимирович идет по пути своего великого предшественника Валерия Васильевича, который как никто другой знал, когда нужно выводить свою команду на пик формы.

Посему, обжегшись на австрийцах в решающей стадии плей-офф в минувшем сезоне, и полностью провалив основной этап Лиги Европы, Александр Шовковский сделал выводы. Правильные выводы. И теперь выводит пик готовности своей команды не на стартовые туры квалификации, а на решающие. Дабы не опростоволоситься в основном раунде. Вот так я себе нафантазировал.

Право, как дитя малое. После увиденного на Кипре мои фантазии о пике динамовской формы оказались лишь фантазиями. И «просто» фантазиями, и «банально» фантазиями.

К тому же, все мои предпосылки к камбэку, основанные на динамовской «мотивации, спортивной злости и подготовке», не говоря уже о предматчевых заверениях многих динамовских игроков – дескать, едем на Кипр исключительно за победой, – накрылись медным тазом еще быстрее, нежели мои разглагольствования о пике формы.

Ничего из перечисленного выше в исполнении динамовской команды и динамовского тренерского штаба я не увидел. К моему глубокому сожалению. И еще более глубокому разочарованию.

Главный вывод после ответного поединка против «Пафоса»: команда Александра Шовковского не готова. Не готова абсолютно. Мало того, что в ее арсенале не оказалось ни мотивации, ни злости, ни опыта, так, ко всему прочему, наошибались «бело-синие» на пару матчей вперед.

Причем, что показательно, ошибались в прямом смысле на равном месте, без посторонней помощи. И ошибались не только молодые да ранние типа Нещерета, Бражко или Михавко, но и повидавшие виды – типа Буяльского, Тымчика или Шапаренко.

Ошибки в тотальном динамовском исполнении – вопиющие. Если бы подобное было в условной игре против «Зальцбурга» или даже «Рейнджерс», это можно было бы понять. Но против команды, которая как минимум не сильнее нашей, это уже явный признак дурного тона.

И я не упущу возможности, чтобы метнуть пару-тройку увесистых булыжников в огород не только «лучшего тренера в мире среди бывших вратарей» Шовковского (отдельное офигеваю – в момент водопоя на 75-й минуте поединка, когда его визави что-то активно втирал своим подопечным, а наш лишь разводил руки, фактически выбросив белый флаг), но и практически всех его подопечных.

ФК Динамо

Метать булыжники в огород Игоря Михайловича не вижу смысла. Их там, в его огороде, уже столько, что можно крепость выложить. Но он этим все равно не будет заниматься. Проще ведь талдычить «сам дурак», метая камни обратно, в другие огороды.

Кстати, а в огород Суркиса первым метнул камень Шовковский. Как вам такое: «Нам нужно усиливать все звенья. Если мы говорим о команде, то нужно учитывать то, что она состоит из игроков нашей академии и украинских исполнителей. Чтобы играть на самом высоком уровне, нужно очень существенно усиливаться. Потому что мы уступаем как индивидуально, так и в командных действиях. И это сегодня было видно». Почему-то даже не хочется оппонировать в данном случае, напоминая нынешнему динамовскому тренеру о не столь далеких временах (конца прошлого века), в которых команда комплектовалась тоже исключительно за счет «игроков нашей академии и украинских исполнителей». А зачем метать бисер…

Я отнюдь не собираюсь считать чужие деньги, упрекать динамовского президента в том, что не отпустил Бражко, Шапаренко (список можно продолжить), что нынешним летом не было даже точечного усиления. То исключительно не моего ума дело. Однако, вместе с тем, я уверен, что даже нынешнего уровня «Динамо» было достаточно для того, чтобы пройти команду уровня «Пафоса», ведь год назад это же «Динамо» проходило соперников посерьезней.

Просто для того, чтобы пройти команду уровня «Пафоса», команде уровня «Динамо» нужно было, хотя бы, не забыть выйти на поле в ответном поединке. Вот в чем суть.