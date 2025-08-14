Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЭНРИКЕ: «Этот результат, возможно, несправедлив по отношению к Тоттенхэму»
Суперкубок УЕФА
14 августа 2025, 03:29 |
51
0

ЭНРИКЕ: «Этот результат, возможно, несправедлив по отношению к Тоттенхэму»

Коуч пообщался с журналистами после матча за Суперкубок УЕФА

14 августа 2025, 03:29 |
51
0
ЭНРИКЕ: «Этот результат, возможно, несправедлив по отношению к Тоттенхэму»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике поделился эмоциями после невероятной победы своей команды над «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФА (2:2; 4:3 в серии пенальти).

«Тоттенхэм провел отличный матч, они были сильнее нас. Не знаю, справедлив ли этот результат, но таков футбол. Нам еще нужно прибавлять. Мы смогли бороться до конца, но мы до сих пор можем добавить. Люка Шевалье был невероятным, и я очень рад за него.

Если мне и нужно сказать о чем-то, что было важно для нас в прошлом сезоне, то это наша вера. Мы верим, что всегда можем побеждать. Я очень рад, несмотря на то, что этот результат, возможно, несправедлив по отношению к Тоттенхэму», – резюмировал испанец.

На нашем сайте доступен обзор матча ПСЖ – Тоттенхэм, где новый клуб Забарного совершил нереальный камбэк.

По теме:
Дембеле отреагировал на феерию ПСЖ в матче за Суперкубок УЕФА
Коуч Тоттенхэм объяснил фиаско в матче за Суперкубок УЕФА против ПСЖ
УЕФА определил лучшего игрока матча за Суперкубок УЕФА. Это звезда ПСЖ
Луис Энрике Тоттенхэм Суперкубок УЕФА ПСЖ ПСЖ - Тоттенхэм
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Футбол | 13 августа 2025, 18:44 25
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса

Киевляне решили оставить тренера в команде

Голкипер ПСЖ пояснил свой провал в матче за Суперкубок УЕФА: «А вдруг...»
Футбол | 14 августа 2025, 02:41 0
Голкипер ПСЖ пояснил свой провал в матче за Суперкубок УЕФА: «А вдруг...»
Голкипер ПСЖ пояснил свой провал в матче за Суперкубок УЕФА: «А вдруг...»

Люка Шевалье пообщался с журналистами после игры

Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Футбол | 13.08.2025, 11:37
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Бокс | 13.08.2025, 08:44
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
ЦЫМБАЛ: «У Пафоса есть три тренера-аналитика, они изучили Динамо»
Футбол | 13.08.2025, 21:34
ЦЫМБАЛ: «У Пафоса есть три тренера-аналитика, они изучили Динамо»
ЦЫМБАЛ: «У Пафоса есть три тренера-аналитика, они изучили Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 125
Футбол
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 1
Футбол
Матчи на престижном турнире в Цинциннати прерваны. Известна причина
Матчи на престижном турнире в Цинциннати прерваны. Известна причина
12.08.2025, 01:15 6
Теннис
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 5
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
12.08.2025, 08:42
Бокс
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
12.08.2025, 23:06 5
Футбол
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
12.08.2025, 05:44 8
Футбол
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
12.08.2025, 20:23 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем