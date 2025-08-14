ЭНРИКЕ: «Этот результат, возможно, несправедлив по отношению к Тоттенхэму»

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике поделился эмоциями после невероятной победы своей команды над «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФА (2:2; 4:3 в серии пенальти).

«Тоттенхэм провел отличный матч, они были сильнее нас. Не знаю, справедлив ли этот результат, но таков футбол. Нам еще нужно прибавлять. Мы смогли бороться до конца, но мы до сих пор можем добавить. Люка Шевалье был невероятным, и я очень рад за него.

Если мне и нужно сказать о чем-то, что было важно для нас в прошлом сезоне, то это наша вера. Мы верим, что всегда можем побеждать. Я очень рад, несмотря на то, что этот результат, возможно, несправедлив по отношению к Тоттенхэму», – резюмировал испанец.

