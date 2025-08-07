Рух Львов – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

8 августа, в рамках второго тура УПЛ, свою встречу проведут Рух и Динамо Киев. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Рух

Львовский клуб в прошлом сезоне финишировал восьмым в чемпионате, хотя я думаю, амбиции команды связаны с еврокубками. Рух удачно начал сезон, сумев обыграть в первом туре дома дебютанта СК Полтава – 2:1. Один из тез случаев, когда нравится результат, но есть вопросы к игре, ведь команда не смотрелась лучше новичка. На 70-й минуте встречи гости остались в меньшинстве, после чего Рух забил победный мяч на 86-й минуте.

Показывать сходу свой лучший футбол тяжело, команде повезло встретиться с грандом именно сейчас, когда у киевлян есть проблемы в еврокубках, это отличная возможность взять очки.

Динамо Киев

Для столичного клуба сезон начался еще в еврокубках, когда во втором круге квалификации Лиги чемпионов прошли откровенно слабый мальтийский Хамрун, обыграв дважды соперника с одинаковым счетом 3:0. Ожидали прохода и кипрского Пафоса, это более серьезный, но проходимый соперник. На этой неделе подопечные Александра Шовковского умудрились проиграть первый формально домашний матч 0:1, пропустив в концовке. Причем по игре Динамо не было лучше соперника, да, создали парочку опасных моментов, но превосходства не ощущалось.

В первом туре УПЛ динамовцы смогли обыграть в гостях Верес со счетом 1:0, единственный мяч на счету Шапаренко в дебюте встречи. Конечно, футболисты сейчас больше будут думать, как отыграться с Пафосом, чем над матчем национального чемпионата.

Личные встречи

В очных противостояниях значительное преимущество имеет столичная команда. Соперники трижды пересекались в прошлом сезоне, Динамо не смогло выиграть дома – 0:0, но потом киевляне выиграли два гостевых матча, в чемпионате – 2:0 и в Кубке Украины – 1:0.

Прогноз

Динамо фаворит матча больше благодаря статусу, чем игре, ведь вполне очевидно, что ожидается сложный матч, в котором будет непросто взять три очка.

