Шовковский прокомментировал разгром Руха, игру резервистов и вспомнил Пафос

8 августа состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо».

Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счётом 5:1. После завершения этого противостояния главный тренер «бело-синих» оценил игру команды и результат:

– Обычно матчи с «Рухом» складываются непросто для вашей команды. Ожидали ли вы, что сегодня будет столь результативный матч и радует ли вас, что голы забивают и защитники, и полузащитники?

– Во-первых, поздравляю болельщиков с важной победой. С учетом предыдущей и следующей игр мы сделали определенную ротацию, и я доволен теми игроками, которые сегодня вышли на футбольное поле. Они прекрасно понимали, что возможность выходить в стартовом составе следует подкреплять своими действиями, своим отношением. И они должны быть готовы к этому. Мы будем работать в таком насыщенном игровом графике, что игровое время получат все футболисты.

Побеждает вся команда, так же вся команда терпит поражение. Однако игроки должны быть готовы в своем профессиональном отношении, в своем восстановлении – во всем. И когда им дается шанс, они должны им пользоваться. А мне пусть болит голова – кого в следующий раз ставить в стартовый состав.

Я очень рад и за Александра Яцыка, и за Максима Брагару, и за Виталия Буяльского, у которого было повреждение, он не работал определенное время, и присоединился не так давно. Герреро так же впервые сыграл в старте. Он работал на команду и провел отличную игру. Не забил, к сожалению, но обязательно забьет – я в этом уверен. Однако это то отношение, которое должно быть у футболистов, играющих за «Динамо» Киев.

– То, что сегодня забили столько мячей, в психологическом плане поможет перед матчем с «Пафосом»?

– Команды, которые ставят перед собой высокие задачи, должны очень быстро отходить как после побед, так и после поражений. Да, иногда это бывает очень больно. Однако уже есть следующая игра. В прошлое следует возвращаться исключительно для того, чтобы анализировать его и делать выводы, а не жить прошлым. Мы проиграли первую игру. Но у нас есть все возможности для того, чтобы выиграть следующую. Мы сегодня это доказали своим желанием, своим стремлением и своими действиями на футбольном поле.

– Сегодня арбитр не показал ни одной желтой карточки. Можно ли сказать, что матч прошел в корректной борьбе? У всех игроков нет повреждений?

– Наши матчи всегда принципиальны, с большим количеством единоборств, но при этом, действительно, игроки более или менее корректно относились друг к другу, и это также уважение к нашим соперникам с нашей стороны. Но если разобраться – назовите команду, которая в прошлом сезоне была наиболее корректной?

– Сегодняшняя игра добавила вам вопросы относительно состава на следующий матч с «Пафосом»?

– Сегодняшняя игра – это сегодняшняя игра. Безусловно, мы ее разберем, мы посмотрим на действия игроков, проанализируем, получим все необходимые материалы, чтобы иметь возможность более детально проанализировать эту игру и действия каждого игрока в отдельности. Однако опять-таки выигрывает вся команда и проигрывает вся команда. Безусловно, мы будем учитывать многие моменты, когда будем выбирать стартовый состав на следующую игру. Однако если нет страсти или нет амбиций, лучше не выходить на поле. Мне сегодня понравилось настроение команды на игру.

– Сегодня команда «Рух» была не готова к игре, или ваша команда настолько сильная?

– Матчи складываются по разному. Можно иметь кучу моментов, но не реализовать их. А бывает, что залетает все, что может улететь. «Рух» – амбициозная команда, многие игроки покинули ее, пришли новые – это тоже нужно понимать. Но давайте говорить сегодня о том, что я больше всего доволен игрой нашей команды, действиями игроков, их отношением, их пониманием и тем, как они действовали на футбольном поле.

Безусловно, без ошибок не бывает. Иногда ошибки как раз и решают все, а тем более, когда ты поднимаешься на более высокий уровень, то именно это в первую очередь и является определяющим. Поэтому нужно готовиться. И в тренировочном процессе мы должны прежде всего бороться сами с собой, потому что когда ты поднимаешься на новый уровень, играешь с более сильными командами, то там все быстрее, там меньше времени на принятие решения, меньше пространства.

Для того чтобы ты мог быть к этому готов, ты должен ставить задачу в тренировочном процессе делать все как можно быстрее, делать все за минимальный промежуток времени, с минимальным количеством касаний мяча. Только в таком случае можно прогрессировать и решать самые высокие задачи, – сказал Шовковский.