Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Команда Шовковского результативно разгрузилась перед ответным матчем в еврокубках
Во Львове состоялся поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Рух» и «Динамо». Киевляне подошли к этому матчу не в лучшем настроении, ведь в середине недели они проиграли «Пафосу» в первой дуэли 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. А новый чемпионат «бело-синие» начали с непростой минимальной победы над ровенским «Вересом». Львовяне неделю назад в 1-м туре на своем поле вырвали победу у дебютанта УПЛ «Полтавы».
После стартового свистка «динамовцы» взяли мяч под контроль, пытаясь нащупать слабые места в защитных построениях хозяев поля. Львовяне выстроили компактную оборону и за счет интенсивного перемещения оказывали давление на соперников. Свой первый голевой момент «бело-синие» создали довольно быстро. Буяльский вывел Герреро один на один с Геретой, но панамец пробил бесхитростно для голкипера.
Киевляне владели весьма ощутимым преимуществом по контролю мяча и сумели открыть счет после стандартного положения. Герреро не сумел замкнуть навес с углового, но мяч опустился во вратарскую, откуда Михавко нанес точный удар. Таким образом защитник забил уже второй гол в начавшемся сезоне (ранее он расписался в воротах мальтийского «Хамрун Спартанс»). Вскоре Михавко мог отличиться со знаком минус в противоположной штрафной, когда в единоборстве с ним на газоне оказался Фал. Но после просмотра видеоповтора арбитр не назначил пенальти в ворота «Динамо», зафиксировав фол Ляха на Волошине во время атаки «желто-черных».
«Руховцы» сумели выровнять игру, но в конце тайма киевляне снова доминировали на поле. Впрочем, по-настоящему опасных моментов у ворот болельщики до перерыва больше не увидели (Герреро не реализовал еще один выход на голкипера, но через мгновение арбитр зафиксировал оффсайд).
Вторая половина встречи началась с неприятностей для «Руха». После навеса Вивчаренко Герреро пробить не сумел, но Холод срезал мяч в собственные ворота.
События развивались совсем не по сценарию «желто-черных», и они более активно попытались идти в атаку. «Руховцы» совершили несколько острых подходов к владениям соперников, но затем киевляне отодвинули игру от своей штрафной. А в середине второго тайма интрига в матче совсем исчезла. Герета выбил мяч в ноги Вивчаренко, который вывел на пустые ворота Буяльского, и полузащитник «Динамо» увеличил преимущество своей команды.
После это игра у львовян «посыпалась», и «бело-синие» начали разрывать защитную линию «Руха». Гости реализовали еще два голевых эпизода у ворот «желто-черных»: Брагару замкнул зрячий прострел Герреро, а Яцик нанес точный удар после скидки того же Брагару. К чести львовян, они смогли забить «гол престижа», когда Фал головой отправил мяч в угол. Отметим дебют в составе «Руха» 15-летнего (!) Олега Дзюринца.
«Динамо» одержало уверенную победу и через несколько дней проведет ответный матч с «Пафосом». В следующем туре киевляне должны провести гостевой поединок с «Эпицентром» (дата встречи еще не определена), а «руховцы» будут принимать «Оболонь».
Наши оценки:
«Рух» (замены): Клайвер – 6,0, Слюсар – 6,0, Эдсон – 6,0, Сапуга – 6,0.
«Динамо» Киев (замены): Шапаренко – 6,0, Брагару – 7,0, Ярмоленко – 6,0, Д. Попов – б/о, Бражко – б/о.
Украинская Премьер-лига. 2-й тур.
«Рух» – «Динамо» Киев - 1:5
Голы: Фаал, 88 – Михавко, 21, Холод, 47 (авт.), Буяльский, 65, Брагару, 77, Яцик, 80
«Рух»: Герета – Лях, Холод, Слюбик, Копина (Дзюринец, 89) – Притула (Эдсон, 60) , Пидгурский (Слюсар, 60), Пастух (Сапуга, 67) – Алмазбеков (Клайвер, 46), Фаал, Китела.
«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко, Михавко (Д. Попов, 74), Биловар (Бражко, 74), Караваев – Яцик, Михайленко – Кабаев (Брагару, 68), Буяльский (Шапаренко, 68), Волошин (Ярмоленко, 68) – Герреро.
Арбитр: Виталий Романов (Днепр).
Стадион: «Украина» (Львов).
Удары (в створ): 7 (2) – 16 (10)
Угловые: 5 – 4
Оффсайды: 1 – 1.
РУХ - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 26°C
Найкращим рішенням було б взагалі тут коментарі вимкнути назавжди.
Немає тут адекватного ком'юніті для спілкування, просто немає
З перемогою!
Треба тепер вгадати зі складом на Пафос.
Я дужк сподіваюсь не на 2 заміни по ходу матчу. Треба використовувати багато гравців.
Звісно, ми не можемо радіти такому успіху конкурента. Але в усьому треба шукати якийсь позитив: сьогодні хоч 😸Котю порадували і в гарній формі і настрої підійдуть до реваншу з Пафосом! Успіху динамівцям у вівторок!
(а в УПЛ ще наздоженемо вас!) 😊
А там ещё что то отмотают назад на ВАР и перемога в кармане.
Теперь понятно, что в матче с Пафосом получилась просто нелепая случайность, как у Полесья с Коломой. Думаю Динамо уверенно пройдет в следующий круг ЛЧ.
Стадион, как вулкан, - раскален докрасна
И терпения чаша испита до дна.
Но взорвутся трибуны и выйдите вы
Гладиаторы поля, герои молвы.
И начнется великая драма, а в ней
Никогда не предскажешь: кто будет сильней.
И скрывая волнение, мудрый стратег
Вместе с нами отчаянно верит в успех.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Это поле от пахоты вашей черно, -
Сколько горького пота впитало оно.
С криком падали вы на траву в забытьи
И как знаки судьбы - были жесты судьи.
Но сегодня игра так похожа на бой.
Надо выстоять, выдержать, вытерпеть боль.
И зубами скрипя, когда сил уже нет,
Пробиваться сквозь терни и к звездам побед.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Пусть фортуна бывает жестокой подчас,
Но она лишь упорнее делала вас.
И жестокие травмы забыть не дадут,
Что победа - награда за каторжный труд.
И опять, как Везувий, ревет стадион,
Снова верит и ждет, и надеется он,
Вьется пламя страстей и волнуется кровь,
И забыв обо всем, мы скандируем вновь:
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о
Так 1:5 наче, ні?
4:0 !!!
А с динамой Пафос разберёцца!