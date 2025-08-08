Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Рух Львов
08.08.2025 18:00 – FT 1 : 5
Динамо Киев
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 19:58 | Обновлено 08 августа 2025, 20:41
2991
42

Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове

Команда Шовковского результативно разгрузилась перед ответным матчем в еврокубках

08 августа 2025, 19:58 | Обновлено 08 августа 2025, 20:41
2991
42
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
УПЛ

Во Львове состоялся поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Рух» и «Динамо». Киевляне подошли к этому матчу не в лучшем настроении, ведь в середине недели они проиграли «Пафосу» в первой дуэли 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. А новый чемпионат «бело-синие» начали с непростой минимальной победы над ровенским «Вересом». Львовяне неделю назад в 1-м туре на своем поле вырвали победу у дебютанта УПЛ «Полтавы».

После стартового свистка «динамовцы» взяли мяч под контроль, пытаясь нащупать слабые места в защитных построениях хозяев поля. Львовяне выстроили компактную оборону и за счет интенсивного перемещения оказывали давление на соперников. Свой первый голевой момент «бело-синие» создали довольно быстро. Буяльский вывел Герреро один на один с Геретой, но панамец пробил бесхитростно для голкипера.

Киевляне владели весьма ощутимым преимуществом по контролю мяча и сумели открыть счет после стандартного положения. Герреро не сумел замкнуть навес с углового, но мяч опустился во вратарскую, откуда Михавко нанес точный удар. Таким образом защитник забил уже второй гол в начавшемся сезоне (ранее он расписался в воротах мальтийского «Хамрун Спартанс»). Вскоре Михавко мог отличиться со знаком минус в противоположной штрафной, когда в единоборстве с ним на газоне оказался Фал. Но после просмотра видеоповтора арбитр не назначил пенальти в ворота «Динамо», зафиксировав фол Ляха на Волошине во время атаки «желто-черных».

«Руховцы» сумели выровнять игру, но в конце тайма киевляне снова доминировали на поле. Впрочем, по-настоящему опасных моментов у ворот болельщики до перерыва больше не увидели (Герреро не реализовал еще один выход на голкипера, но через мгновение арбитр зафиксировал оффсайд).

Вторая половина встречи началась с неприятностей для «Руха». После навеса Вивчаренко Герреро пробить не сумел, но Холод срезал мяч в собственные ворота.

События развивались совсем не по сценарию «желто-черных», и они более активно попытались идти в атаку. «Руховцы» совершили несколько острых подходов к владениям соперников, но затем киевляне отодвинули игру от своей штрафной. А в середине второго тайма интрига в матче совсем исчезла. Герета выбил мяч в ноги Вивчаренко, который вывел на пустые ворота Буяльского, и полузащитник «Динамо» увеличил преимущество своей команды.

После это игра у львовян «посыпалась», и «бело-синие» начали разрывать защитную линию «Руха». Гости реализовали еще два голевых эпизода у ворот «желто-черных»: Брагару замкнул зрячий прострел Герреро, а Яцик нанес точный удар после скидки того же Брагару. К чести львовян, они смогли забить «гол престижа», когда Фал головой отправил мяч в угол. Отметим дебют в составе «Руха» 15-летнего (!) Олега Дзюринца.

«Динамо» одержало уверенную победу и через несколько дней проведет ответный матч с «Пафосом». В следующем туре киевляне должны провести гостевой поединок с «Эпицентром» (дата встречи еще не определена), а «руховцы» будут принимать «Оболонь».

Наши оценки:

«Рух» (замены): Клайвер – 6,0, Слюсар – 6,0, Эдсон – 6,0, Сапуга – 6,0.

«Динамо» Киев (замены): Шапаренко – 6,0, Брагару – 7,0, Ярмоленко – 6,0, Д. Попов – б/о, Бражко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Рух» – «Динамо» Киев - 1:5

Голы: Фаал, 88 – Михавко, 21, Холод, 47 (авт.), Буяльский, 65, Брагару, 77, Яцик, 80

«Рух»: Герета – Лях, Холод, Слюбик, Копина (Дзюринец, 89) – Притула (Эдсон, 60) , Пидгурский (Слюсар, 60), Пастух (Сапуга, 67) – Алмазбеков (Клайвер, 46), Фаал, Китела.

«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко, Михавко (Д. Попов, 74), Биловар (Бражко, 74), Караваев – Яцик, Михайленко – Кабаев (Брагару, 68), Буяльский (Шапаренко, 68), Волошин (Ярмоленко, 68) – Герреро.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Украина» (Львов).

Удары (в створ): 7 (2) – 16 (10)
Угловые: 5 – 4
Оффсайды: 1 – 1.

РУХ - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 26°C

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Перець
Тут дилема для Шовковського на гру з  Пафосом Гереро чи Ванат ? Гереро просто феєрив на полі сьогодні 
Ответить
+11
Показать Скрыть 2 ответа
Boodya
В коментарях цирк 😂 нічого не змінюється.
Найкращим рішенням було б взагалі тут коментарі вимкнути назавжди.
Немає тут адекватного ком'юніті для спілкування, просто немає
Ответить
+8
Показать Скрыть 7 ответов
AK.228
С хорошим настроением на Пафос 
Ответить
+6
sahka1981
Ну молодці. Доволі легко, Рух з другим голом допоміг, і коли Буя забив. Резервісти непогано так зіграли, Яцик, Брагару, навіть Гереро. Буяльський важкувато виглядав,. Михавко молодець, почав і в чужі забивати)))
З перемогою!
Ответить
+6
sania
Завиванням рудої зграї задоволений. Вийте далі.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Молодці.
Треба тепер вгадати зі складом на Пафос.
Я дужк сподіваюсь не на 2 заміни по ходу матчу. Треба використовувати багато гравців.
Ответить
+2
Микола Захарченко
Тренування перед Пафосом , або " пафосне тренування " ...  Деякі футболісти киян перебувають у так званій " зоні комфорту " , звідси й такі результати в єврокубках . По даному матчу важко судити в якій формі динамівці , все покаже гра на Кіпрі . Добре , що будуть в гарному настрої , але треба давати результат .
Ответить
+2
FunnyCat_____
Как игра, реально настолько сильную игру ДК показала, как зафиксировал результат на табло?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Talya-Vi-Talya
Не дивився гру, але результат вражає. Ну 0-2, чи 1:3 - можна було очікувати, а 1:5 - просто приголомшливо😱😱😱
Звісно, ми не можемо радіти такому успіху конкурента. Але в усьому треба шукати якийсь позитив: сьогодні хоч 😸Котю порадували і в гарній формі і настрої підійдуть до реваншу з Пафосом! Успіху динамівцям у вівторок!
(а в УПЛ ще наздоженемо вас!) 😊
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Singularis
Вот и состав на Пафос. Победителей не меняют.
 А там ещё что то отмотают назад на ВАР и перемога в кармане.
Ответить
-3
MIRRA
Пафосно виграли
Ответить
-4
COBA
Чому Рух не знявся з чемпіонату. Для того, аби "проводити" такі матчі?
Ответить
-4
didora
Редактор спить або непоспішає, бо переглядатимуть VAR!!!
Ответить
-4
Перший Серед Рівних
Тупо уничтожили опытного крепкого середняка, пока мы с нашими супербразильцами 90 минут мучимся с перволиговиками. Так и чемпионство заберут, пока мы будем через раз спотыкаться и обсираться с разными сёлами и автобусами.
Теперь понятно, что в матче с Пафосом получилась просто нелепая случайность, как у Полесья с Коломой. Думаю Динамо уверенно пройдет в следующий круг ЛЧ.
Ответить
-5
Гей
Гей, гей, гей это мы Динамо Киев. И без Владика моего любимого Ванатика победили❤️ 
Ответить
-7
Гнус
Дорогие товарищи! Братья наши Суркисы и ваша любимая партия ОПЗЖ, поздравляют всех болельщиков Динамо, с ПОБЕДОЙ! Выиграть с большим счётом у гранда украинского футбола команды Рух, это как ПОБЕДА для нас всех опзжшников на 9 мая! Господь услышал наши молитвы! И от всех болельщиков нашего Динамо, хочу выразить благодарность Дмитрию Фирташу и Сергею Лёвочкину за такую поддержку в такое трудное время для нашего клуба. Слава Фирташу! Слава Лёвочкину! Слава Суркисам! Слава кипрским оффшорам! Слава Шубам! Слава Судье! Слава ОПЗЖ! И руководство партии ОПЗЖ и братья Суркисы теперь хотят, чтобы всегда в ваших бело-голубых сердцах звучал этот гимн!
Стадион, как вулкан, - раскален докрасна
И терпения чаша испита до дна.
Но взорвутся трибуны и выйдите вы 
Гладиаторы поля, герои молвы.
И начнется великая драма, а в ней
Никогда не предскажешь: кто будет сильней.
И скрывая волнение, мудрый стратег
Вместе с нами отчаянно верит в успех.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Это поле от пахоты вашей черно, -
Сколько горького пота впитало оно.
С криком падали вы на траву в забытьи
И как знаки судьбы - были жесты судьи.
Но сегодня игра так похожа на бой.
Надо выстоять, выдержать, вытерпеть боль.
И зубами скрипя, когда сил уже нет,
Пробиваться сквозь терни и к звездам побед.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Пусть фортуна бывает жестокой подчас,
Но она лишь упорнее делала вас.
И жестокие травмы забыть не дадут,
Что победа - награда за каторжный труд.
И опять, как Везувий, ревет стадион,
Снова верит и ждет, и надеется он,
Вьется пламя страстей и волнуется кровь,
И забыв обо всем, мы скандируем вновь:
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о
Ответить
-8
Alexander Киев
«Рух» – «Динамо» Київ - 0:5
Так 1:5 наче, ні? 
Ответить
-8
Показать Скрыть 5 ответов
С Пафосом по-Харьковски
когда игроки руха забивают в сопццвенные ворота и отдают передачи тупо на соперника - вам бы второстоличным постыдицца так побеждать...!!! тьфу...!!!
Ответить
-10
_9Quantum19_
Київське "Динамо" побило львівських дошкільнят. Без поваги. Просто їх знищило. Потужно)))
Ответить
-11
М1925
ура товарищи! зато Полесье из села Ставки выбросило второстоличную Легию из Кубка Украины!
4:0 !!!
А с динамой Пафос разберёцца!
Ответить
-12
