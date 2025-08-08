Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове

Во Львове состоялся поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Рух» и «Динамо». Киевляне подошли к этому матчу не в лучшем настроении, ведь в середине недели они проиграли «Пафосу» в первой дуэли 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. А новый чемпионат «бело-синие» начали с непростой минимальной победы над ровенским «Вересом». Львовяне неделю назад в 1-м туре на своем поле вырвали победу у дебютанта УПЛ «Полтавы».

После стартового свистка «динамовцы» взяли мяч под контроль, пытаясь нащупать слабые места в защитных построениях хозяев поля. Львовяне выстроили компактную оборону и за счет интенсивного перемещения оказывали давление на соперников. Свой первый голевой момент «бело-синие» создали довольно быстро. Буяльский вывел Герреро один на один с Геретой, но панамец пробил бесхитростно для голкипера.

Киевляне владели весьма ощутимым преимуществом по контролю мяча и сумели открыть счет после стандартного положения. Герреро не сумел замкнуть навес с углового, но мяч опустился во вратарскую, откуда Михавко нанес точный удар. Таким образом защитник забил уже второй гол в начавшемся сезоне (ранее он расписался в воротах мальтийского «Хамрун Спартанс»). Вскоре Михавко мог отличиться со знаком минус в противоположной штрафной, когда в единоборстве с ним на газоне оказался Фал. Но после просмотра видеоповтора арбитр не назначил пенальти в ворота «Динамо», зафиксировав фол Ляха на Волошине во время атаки «желто-черных».

«Руховцы» сумели выровнять игру, но в конце тайма киевляне снова доминировали на поле. Впрочем, по-настоящему опасных моментов у ворот болельщики до перерыва больше не увидели (Герреро не реализовал еще один выход на голкипера, но через мгновение арбитр зафиксировал оффсайд).

Вторая половина встречи началась с неприятностей для «Руха». После навеса Вивчаренко Герреро пробить не сумел, но Холод срезал мяч в собственные ворота.

События развивались совсем не по сценарию «желто-черных», и они более активно попытались идти в атаку. «Руховцы» совершили несколько острых подходов к владениям соперников, но затем киевляне отодвинули игру от своей штрафной. А в середине второго тайма интрига в матче совсем исчезла. Герета выбил мяч в ноги Вивчаренко, который вывел на пустые ворота Буяльского, и полузащитник «Динамо» увеличил преимущество своей команды.

После это игра у львовян «посыпалась», и «бело-синие» начали разрывать защитную линию «Руха». Гости реализовали еще два голевых эпизода у ворот «желто-черных»: Брагару замкнул зрячий прострел Герреро, а Яцик нанес точный удар после скидки того же Брагару. К чести львовян, они смогли забить «гол престижа», когда Фал головой отправил мяч в угол. Отметим дебют в составе «Руха» 15-летнего (!) Олега Дзюринца.

«Динамо» одержало уверенную победу и через несколько дней проведет ответный матч с «Пафосом». В следующем туре киевляне должны провести гостевой поединок с «Эпицентром» (дата встречи еще не определена), а «руховцы» будут принимать «Оболонь».

«Рух» (замены): Клайвер – 6,0, Слюсар – 6,0, Эдсон – 6,0, Сапуга – 6,0.

«Динамо» Киев (замены): Шапаренко – 6,0, Брагару – 7,0, Ярмоленко – 6,0, Д. Попов – б/о, Бражко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Рух» – «Динамо» Киев - 1:5

Голы: Фаал, 88 – Михавко, 21, Холод, 47 (авт.), Буяльский, 65, Брагару, 77, Яцик, 80

«Рух»: Герета – Лях, Холод, Слюбик, Копина (Дзюринец, 89) – Притула (Эдсон, 60) , Пидгурский (Слюсар, 60), Пастух (Сапуга, 67) – Алмазбеков (Клайвер, 46), Фаал, Китела.

«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко, Михавко (Д. Попов, 74), Биловар (Бражко, 74), Караваев – Яцик, Михайленко – Кабаев (Брагару, 68), Буяльский (Шапаренко, 68), Волошин (Ярмоленко, 68) – Герреро.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Украина» (Львов).

Удары (в створ): 7 (2) – 16 (10)

Угловые: 5 – 4

Оффсайды: 1 – 1.

Температура: 26°C