Рух – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги
В пятницу, 8-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 18:00.
Обе команды стартовали с победы в новом розыгрыше чемпионата, и обе эти победы были по-своему для них сложными. Коллектив Александра Шовковского тем временем успевает еще и в еврокубках посреди недели играть, но на этот раз возвращается на родину с поражением от кипрского «Пафоса». Еще одна возможная неудача будет для «Динамо» очень неуместна, тем более что уже в воскресенье на этой же арене сыграют центральный матч тура.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.
18:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер Шахтера провел пресс-конференцию после матча с Панатинаикосом (0:0)
Бывший главный тренер киевлян высказался о Владимире Бражко