В пятницу, 8-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 18:00.

Обе команды стартовали с победы в новом розыгрыше чемпионата, и обе эти победы были по-своему для них сложными. Коллектив Александра Шовковского тем временем успевает еще и в еврокубках посреди недели играть, но на этот раз возвращается на родину с поражением от кипрского «Пафоса». Еще одна возможная неудача будет для «Динамо» очень неуместна, тем более что уже в воскресенье на этой же арене сыграют центральный матч тура.

