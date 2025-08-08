Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Рух Львов
08.08.2025 18:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 04:15 | Обновлено 08 августа 2025, 04:16
81
0

Рух – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

08 августа 2025, 04:15 | Обновлено 08 августа 2025, 04:16
81
0
Рух – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В пятницу, 8-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 18:00.

Обе команды стартовали с победы в новом розыгрыше чемпионата, и обе эти победы были по-своему для них сложными. Коллектив Александра Шовковского тем временем успевает еще и в еврокубках посреди недели играть, но на этот раз возвращается на родину с поражением от кипрского «Пафоса». Еще одна возможная неудача будет для «Динамо» очень неуместна, тем более что уже в воскресенье на этой же арене сыграют центральный матч тура.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
8 августа 2025 -
18:00
Динамо Киев
Рух не проиграет 2.54 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Каза Пия – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Мигел КАМПУШ: Эмоции взяли верх над действиями, такого больше не повторится
ФОТО. К футболисту Шахтера прилетела блогерша-миллионник. Она уже во Львове
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов прогнозы на футбол Рух - Динамо текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТУРАН: Если есть несправедливость в жизни – об этом нужно открыто говорить
Футбол | 08 августа 2025, 01:35 3
ТУРАН: Если есть несправедливость в жизни – об этом нужно открыто говорить
ТУРАН: Если есть несправедливость в жизни – об этом нужно открыто говорить

Главный тренер Шахтера провел пресс-конференцию после матча с Панатинаикосом (0:0)

САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
Футбол | 07 августа 2025, 10:24 8
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»

Бывший главный тренер киевлян высказался о Владимире Бражко

«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
Футбол | 07.08.2025, 05:00
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил футболиста в клуб Бундеслиги
Футбол | 07.08.2025, 18:19
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил футболиста в клуб Бундеслиги
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил футболиста в клуб Бундеслиги
Йожеф САБО: «Так и хочется спросить: а где же были наши? Как мальчишки»
Футбол | 08.08.2025, 04:04
Йожеф САБО: «Так и хочется спросить: а где же были наши? Как мальчишки»
Йожеф САБО: «Так и хочется спросить: а где же были наши? Как мальчишки»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
06.08.2025, 23:34
Бокс
Бывший тренер Джошуа объяснил, почему Дюбуа был уничтожен Усиком
Бывший тренер Джошуа объяснил, почему Дюбуа был уничтожен Усиком
06.08.2025, 19:57 1
Бокс
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
07.08.2025, 08:37 2
Футбол
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
06.08.2025, 22:43 8
Футбол
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
06.08.2025, 22:40 9
Футбол
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 23
Теннис
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
06.08.2025, 18:45 3
Футбол
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем