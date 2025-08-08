В пятницу, 8 августа, состоится поединок 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и киевское «Динамо». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Украина», начало – в 18:00.

Рух

«Рух» в межсезонье претерпел значительные кадровые изменения – и в плане игроков, и на тренерской скамье. Виталий Пономарев почувствовал, что уперся в потолок, и пошел на повышение в ЛНЗ, забрав с собой нескольких игроков. Также очередной футболист перешел в «Карпаты». Речь идет о Ярославе Карабине.

Вот-вот покинет команду и основной правый защитник (часто играл и на левом фланге) Виталий Роман, который улаживает последние формальности с польской «Лехией». На его место уже подписали клубную легенду – Юрий Копына после завоевания серебряных медалей с «Александрией» вернулся в клуб, с которым прошел путь от любителей к УПЛ.

Кстати, в игре первого тура против СК «Полтавы» именно гол Романа принес победу львовьянам. Ожидалось, что этот матч станет последним для защитника в желто-черной футболке, но из-за вышеупомянутых формальностей игрок сможет принять участие в игре против «Динамо», если получит на это разрешение от своего нового клуба.

Динамо

Киевляне тоже победили в стартовой игре, с проблемами одолев «Верес» благодаря голу Шапаренко. Но «динамовцев» можно понять, мыслями они были уже в противостоянии с кипрским «Пафосом» в Лиге чемпионов.

Игра получилась для киевлян неудачной, поскольку в конце матча они пропустили гол и рискуют в случае неудачи и во втором матче опозориться, вылетев от кипрской команды.

Формально покинул команду Джастин Лонвейк, арендованный нидерландской «Фортуной», но все мы понимаем, что вряд ли увидим полузащитника в бело-синей футболке и до окончания контракта он будет то и делать, что ездить по арендам.

Вообще для удачных выступлений крайне необходимо усиление, ведь на оставшихся с прошлого сезона игроках вряд ли получится защитить чемпионство. Ожидаем наконец увидеть в деле колумбийца Торреса и было бы неплохо, если бы состоялись еще несколько входящих трансферов, а то после усиления в межсезонье возвращенным из аренды Супрягой становится грустно и безнадежно.

В матче с «Рухом» ожидаем значительную ротацию, ведь очень важным станет ответный матч против «Пафоса».

Статистика встреч

Колоссальное преимущество киевлян – всего в чемпионате сыграно 9 матчей: +0=2-7, разница мячей 2:17.

Ориентировочные составы

«Рух»: Герета – Копына, Холод, Слюбик, Лях – Пидгурский, Пастух – Китела, Притула, Алмазбеков – Фаал

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Михавко, Биловар, Вивчаренко – Михайленко, Пихаленок – Волошин, Буяльский, Кабаев – Ванат

Прогноз на противостояние

Спрогнозируем не слишком яркую игру, в которой «Динамо» придется помучиться, но все же свои три очка киевляне набрать должны.