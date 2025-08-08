8 августа состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо».

Команды сыграли на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

В первом туре подопечные Александра Шовковского с минимальным счетом одолели ровенский «Верес» на выезде (1:0). «Рух» на домашнем стадионе победил дебютанта элитного дивизиона – СК «Полтава» – со счетом 2:1.

Киевский клуб одержал разгромную победу во Львове и отправил в ворота соперника пять мячей. «Рух» ответил голом престижа на последних минутах матча. В следующем поединке «бело-синие» сыграют против кипрского «Пафоса» в Лиге чемпионов.

Украинская Премьер-лига, 2-й тур. 8 августа

Рух – Динамо – 1:5

Голы: Фаал, 88 – Михавко, 21, Холод, 47 (автогол), Буяльский, 65, Брагару, 77, Яцык, 88

Видеообзор матча:

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Михавко, 21 мин

ГОЛ, 0:2! Холод, 47 мин (автогол)

ГОЛ, 0:3! Буяльский, 65 мин

ГОЛ, 0:4! Брагару, 77 мин

ГОЛ, 0:5! Яцык, 80 мин

ГОЛ, 1:5! Фал, 88 мин