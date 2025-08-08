Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рух – Динамо Киев – 1:5. Разгром во Львове и подготовка к ЛЧ. Видео голов
Премьер-лига
Рух Львов
08.08.2025 18:00 – FT 1 : 5
Динамо Киев
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 20:47 | Обновлено 08 августа 2025, 21:02
3692
0

Рух – Динамо Киев – 1:5. Разгром во Львове и подготовка к ЛЧ. Видео голов

Подопечные Александра Шовковского одержали уверенную победу во втором туре

Рух – Динамо Киев – 1:5. Разгром во Львове и подготовка к ЛЧ. Видео голов
ФК Динамо Киев

8 августа состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо».

Команды сыграли на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре подопечные Александра Шовковского с минимальным счетом одолели ровенский «Верес» на выезде (1:0). «Рух» на домашнем стадионе победил дебютанта элитного дивизиона – СК «Полтава» – со счетом 2:1.

Киевский клуб одержал разгромную победу во Львове и отправил в ворота соперника пять мячей. «Рух» ответил голом престижа на последних минутах матча. В следующем поединке «бело-синие» сыграют против кипрского «Пафоса» в Лиге чемпионов.

Украинская Премьер-лига, 2-й тур. 8 августа

Рух – Динамо – 1:5

Голы: Фаал, 88 – Михавко, 21, Холод, 47 (автогол), Буяльский, 65, Брагару, 77, Яцык, 88

Видеообзор матча:

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Михавко, 21 мин

ГОЛ, 0:2! Холод, 47 мин (автогол)

ГОЛ, 0:3! Буяльский, 65 мин

ГОЛ, 0:4! Брагару, 77 мин

ГОЛ, 0:5! Яцык, 80 мин

ГОЛ, 1:5! Фал, 88 мин

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Бабукар Фаал (Рух Львов).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Яцык (Динамо Киев).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Брагару (Динамо Киев).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
47’
ГОЛ ! Автогол забил Виталий Холод (Рух Львов).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Михавко (Динамо Киев).
По теме:
Ребров сказал, кто скоро может получить первый вызов в сборную Украины
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Если у вас нет амбиций, вы не будете играть»
Тренер Руха объяснил фиаско в матче против Динамо: «Меня это возмутило»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Динамо Киев Рух - Динамо видео голов и обзор Тарас Михавко Виталий Буяльский Виталий Холод Александр Яцык Максим Брагару Бабукарр Фаал
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
