Рух – Динамо Киев – 1:5. Разгром во Львове и подготовка к ЛЧ. Видео голов
Подопечные Александра Шовковского одержали уверенную победу во втором туре
8 августа состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и киевское «Динамо».
Команды сыграли на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом туре подопечные Александра Шовковского с минимальным счетом одолели ровенский «Верес» на выезде (1:0). «Рух» на домашнем стадионе победил дебютанта элитного дивизиона – СК «Полтава» – со счетом 2:1.
Киевский клуб одержал разгромную победу во Львове и отправил в ворота соперника пять мячей. «Рух» ответил голом престижа на последних минутах матча. В следующем поединке «бело-синие» сыграют против кипрского «Пафоса» в Лиге чемпионов.
Украинская Премьер-лига, 2-й тур. 8 августа
Рух – Динамо – 1:5
Голы: Фаал, 88 – Михавко, 21, Холод, 47 (автогол), Буяльский, 65, Брагару, 77, Яцык, 88
Видеообзор матча:
Видео голов:
ГОЛ, 0:1! Михавко, 21 мин
ГОЛ, 0:2! Холод, 47 мин (автогол)
ГОЛ, 0:3! Буяльский, 65 мин
ГОЛ, 0:4! Брагару, 77 мин
ГОЛ, 0:5! Яцык, 80 мин
ГОЛ, 1:5! Фал, 88 мин
События матча
