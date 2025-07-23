Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко в старте и серия пенальти. Арсенал и Милан сыграли в Сингапуре
Товарищеские матчи
Арсенал
23.07.2025 14:30 – FT 1 : 0
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Товарищеские матчи
23 июля 2025, 17:10 | Обновлено 23 июля 2025, 17:58
1091
2

Зинченко в старте и серия пенальти. Арсенал и Милан сыграли в Сингапуре

Лондонский клуб победил в основное время, но уступил в серии 11-метровых ударов

23 июля 2025, 17:10 | Обновлено 23 июля 2025, 17:58
1091
2
Зинченко в старте и серия пенальти. Арсенал и Милан сыграли в Сингапуре
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

23 июля состоялся товарищеский матч, в котором встретились английский «Арсенал» и итальянский «Милан». Команды сыграли на стадионе «Национальный» в городе Калланг (Сингапур).

Судьбу противостояния решил один мяч, который был забит во втором тайме. На 53-й минуте вингер Букайо Сака отправил мяч в ворота соперника, результативную передачу на свой счет записал защитник Якуб Кивиор.

Украинец Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и был заменен после первого тайма. Среди всех игроков, кто играл с первых минут, защитник получил одну из самых низких оценок в команде (6,8).

Формат игры предусматривал серию пенальти, независимо от результата основного времени. В серии 11-метровых сильнее оказался итальянский клуб – 6:5.

Товарищеский матч, 23 июля

Арсенал – Милан – 1:0

Гол: Сака, 53

Серия пенальти: 5:6

По теме:
Разница в классе. Верес не оставил шансов Подолью в товарищеской игре
Первое поражение на сборах. Буковина проиграла клубу Феникс-Мариуполь
ЮКСА разобралась с новичком Первой лиги в контрольном матче
Милан товарищеские матчи Арсенал Лондон учебно-тренировочные сборы Александр Зинченко Букайо Сака Якуб Кивиор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хет-трик с пенальти. Матч отбора к ЛЧ в Познани завершился со счетом 7:1
Футбол | 22 июля 2025, 23:44 0
Хет-трик с пенальти. Матч отбора к ЛЧ в Познани завершился со счетом 7:1
Хет-трик с пенальти. Матч отбора к ЛЧ в Познани завершился со счетом 7:1

Лех разгромил Брейдаблик и фактически гарантировал себе место в третьем раунде отбора

Без Роналду. Обнародована команда лучших футболистов в истории
Футбол | 23 июля 2025, 11:40 6
Без Роналду. Обнародована команда лучших футболистов в истории
Без Роналду. Обнародована команда лучших футболистов в истории

В составе лучших в истории не нашлось места Криштиану Роналду

БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
Бокс | 23.07.2025, 05:00
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
Бокс | 23.07.2025, 06:00
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали опытного вратаря
Футбол | 23.07.2025, 17:40
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали опытного вратаря
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали опытного вратаря
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitalii
Сака  автор голу за Арсенал!
Ответить
0
SHN
Матчей много,мы устали!!!
Но как  только бабло капает - летим в Сингапур 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Отец Дюбуа отреагировал на то, что его сына нокаутировал Усик
Отец Дюбуа отреагировал на то, что его сына нокаутировал Усик
22.07.2025, 00:30 1
Бокс
БРИЕДИС: «Не думаю, что Усик сейчас смог бы его победить»
БРИЕДИС: «Не думаю, что Усик сейчас смог бы его победить»
21.07.2025, 20:37 12
Бокс
Впервые в истории. Известный клуб снялся с Суперкубка из-за усталости
Впервые в истории. Известный клуб снялся с Суперкубка из-за усталости
22.07.2025, 07:30 2
Футбол
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
22.07.2025, 22:23
Футбол
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
22.07.2025, 21:58 181
Футбол
Протест Пуэрто-Рико отклонен. Украина впервые в истории – в Лиге наций
Протест Пуэрто-Рико отклонен. Украина впервые в истории – в Лиге наций
22.07.2025, 10:08 5
Волейбол
«Для меня 1-й – он». Усик объяснил, почему не считает себя лучшим в истории
«Для меня 1-й – он». Усик объяснил, почему не считает себя лучшим в истории
21.07.2025, 21:25 3
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Честно говоря, не верил, что он с этой командой выберется»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Честно говоря, не верил, что он с этой командой выберется»
22.07.2025, 07:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем