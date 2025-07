Зинченко в старте и серия пенальти. Арсенал и Милан сыграли в Сингапуре

23 июля состоялся товарищеский матч, в котором встретились английский «Арсенал» и итальянский «Милан». Команды сыграли на стадионе «Национальный» в городе Калланг (Сингапур).

Судьбу противостояния решил один мяч, который был забит во втором тайме. На 53-й минуте вингер Букайо Сака отправил мяч в ворота соперника, результативную передачу на свой счет записал защитник Якуб Кивиор.

Украинец Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и был заменен после первого тайма. Среди всех игроков, кто играл с первых минут, защитник получил одну из самых низких оценок в команде (6,8).

Формат игры предусматривал серию пенальти, независимо от результата основного времени. В серии 11-метровых сильнее оказался итальянский клуб – 6:5.

Товарищеский матч, 23 июля

Арсенал – Милан – 1:0

Гол: Сака, 53

Серия пенальти: 5:6

One-nil to The Arsenal ❤️ A penalty shoot-out will now follow 🎯 pic.twitter.com/vqjJrer0e1

Cool as you like from our Bukayo 😮‍💨 pic.twitter.com/F7HhXhrvF6