Зинченко в старте и серия пенальти. Арсенал и Милан сыграли в Сингапуре
Лондонский клуб победил в основное время, но уступил в серии 11-метровых ударов
23 июля состоялся товарищеский матч, в котором встретились английский «Арсенал» и итальянский «Милан». Команды сыграли на стадионе «Национальный» в городе Калланг (Сингапур).
Судьбу противостояния решил один мяч, который был забит во втором тайме. На 53-й минуте вингер Букайо Сака отправил мяч в ворота соперника, результативную передачу на свой счет записал защитник Якуб Кивиор.
Украинец Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и был заменен после первого тайма. Среди всех игроков, кто играл с первых минут, защитник получил одну из самых низких оценок в команде (6,8).
Формат игры предусматривал серию пенальти, независимо от результата основного времени. В серии 11-метровых сильнее оказался итальянский клуб – 6:5.
Товарищеский матч, 23 июля
Арсенал – Милан – 1:0
Гол: Сака, 53
Серия пенальти: 5:6
One-nil to The Arsenal ❤️— Arsenal (@Arsenal) July 23, 2025
A penalty shoot-out will now follow 🎯 pic.twitter.com/vqjJrer0e1
Cool as you like from our Bukayo 😮💨 pic.twitter.com/F7HhXhrvF6— Arsenal (@Arsenal) July 23, 2025
The Arsenal in Singapore 🤩— Arsenal (@Arsenal) July 23, 2025
🤝 @emirates pic.twitter.com/NykmFood1W
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