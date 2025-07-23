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Арсенал
23.07.2025 14:30 – 40 0 : 0
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 июля 2025, 14:30 |
1391
1

Арсенал – Милан. Зинченко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра начнется в 14:30 по Киеву

23 июля 2025, 14:30 |
1391
1
Арсенал – Милан. Зинченко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

22 июля состоится товарищеский матч между командами Арсенал и Милан.

Поединок пройдет на Национальном стадионе в Калланге, Сингапур. Время начала встречи – 14:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко выйдет на поле в стартовом составе.

Арсенал – Милан. Зинченко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Арсенала.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Andromed
може Зінченко зможе в кінці кінців вразити керівництво Мілана)
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