22 июля состоится товарищеский матч между командами Арсенал и Милан.

Поединок пройдет на Национальном стадионе в Калланге, Сингапур. Время начала встречи – 14:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко выйдет на поле в стартовом составе.

Арсенал – Милан. Зинченко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Арсенала.

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