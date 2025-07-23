Арсенал – Милан. Зинченко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра начнется в 14:30 по Киеву
22 июля состоится товарищеский матч между командами Арсенал и Милан.
Поединок пройдет на Национальном стадионе в Калланге, Сингапур. Время начала встречи – 14:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник канониров Александр Зинченко выйдет на поле в стартовом составе.
Арсенал – Милан. Зинченко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Арсенала.
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