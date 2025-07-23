23 июля на Национальном стадионе (Калланг) пройдет товарищеский матч, в котором Арсенал встретится с Миланом. Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Арсенал

Команда уже достаточно долго играет под руководством своего бывшего капитана, Микеля Артеты. И действительно смог стать снова не номинальным, но вполне настоящим грандом, что способен, например, Реал выбыть в плей-офф Лиги чемпионов. Но при этом не хватает завоевания настоящих, серьезных трофеев - если не считать Суперкубка, что никогда особенно не котировался, последним был кубок Англии 2020-го года. А так будто приклеились ко второму месту - сначала его занимали под Манчестер Сити, в прошлом сезоне уже и шансов не имели, отстав на десяток очков.

Это хочется наконец-то преодолеть. С такой целью летом немало потратили денег, особенно по меркам Крэнке. Довольно быстро подписали, с этой попытки, Субименди, за которым охотились давно, а также Нергора и Мадуэке. А вот с Дьекерешем развивалась полноценная трансферная сага, в которой потеряли немало времени.

Милан

Клуб год назад решил начать новый отрезок своей истории, попрощавшись со вполне успешно его тренировавшим Пиоли. В итоге по ходу 2024/2025 меняли снова наставника, что принесло только Суперкубок, и еще пару приятных побед в дерби над Интером, что стоили соседу чемпионства. Но это точно недостаточная компенсация падения аж на восьмое место в Серии А. Были шансы это исправить в кубке. Но там проиграли решающий поединок Болонье.

На это отреагировали, вернув Сан-Сиро Аллегри - успешного наставника, но уходившего не без скандала. Подписали и опытнейшего Модрича, правда, есть и потери, и если Рейндерс выбрал Манчестер Сити, то Тэо Эрнандеса все же заманили в Саудовскую Аравию.

Статистика личных встреч

Всего провели за последние три десятилетия десять очных матчей. И Милан, победив дважды, уступил в половине случаев, в том числе во всех четырех последних поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что итальянцы создадут реальную конкуренцию англичанам. Подопечные Артеты сейчас выше классом - они выиграют (коэффициент - 1,83).